الإثنين 21 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: استمرار أعمال تبطين الترع وتطهير مخرات السيول

تبطين الترع والمصارف
تبطين الترع والمصارف

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، باستمرار ومواصلة بذل الجهود لمتابعة تنفيذ المشروعات المائية الجاري تنفيذها بمختلف أنحاء المحافظة وسير العمل بها، فضلا عن رفع درجة الجاهزية لضمان توفير الاحتياجات المائية ونزع الحشائش من الترع لضمان وصول المياه لنهايتها ومتابعة حالة الترع والمصارف للحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف وتطهير مخرات السيول.
ويأتي ذلك للتأكد من جاهزيتها واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة تحسبًا لأي طارئ، بالإضافة إلى المرور على أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع فى إطار خطة الدولة للحفاظ على مياه الرى ومنعا لهدرها، والعمل على وصولها للنهايات لرى الأراضي الزراعية تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ووفقا لرؤية مصر 2030 واستراتيجية التنمية المستدامة.
وأكد محافظ أسيوط أن الحكومة تولي قطاع الموارد المائية والري اهتماما كبيرًا وقامت بتنفيذ الكثير من المشروعات، وعلى رأسها أعمال تأهيل وتبطين الترع بمختلف القرى والمراكز ضمن المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير الإحتياجات المائية والحفاظ على مياه الرى وضمان وصول المياه إلى نهايات الترع بشكل منتظم طوال العام بما ينعكس إيجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مطالبًا بمتابعة المشروعات وتسريع وتيرة الاعمال للانتهاء منهًا وفقا للجداول الزمنية المقررة للاستفادة منها وزيادة الإنتاجية الزراعية.
من جهته؛ أشار المهندس عمر سيف النصر مدير عام الإدارة العامة لري أسيوط، إلى أنه بناءً على توجيهات محافظ أسيوط يتم بصورة دورية متابعة المشروعات التي يجري تنفيذها ومنها أعمال التبطين للترع وصيانة السدود وتطهير مخرات السيول وإزالة أية عوائق موجودة بها لضمان سريان المياه من بدايتها وبمسارها حتى مكان الصرف النهائي، فضلًا عن تطهير الترع والمصارف وكافة المجارى المائية وإزالة التعديات عليها ومراجعة المناسيب أولًا بأول واستعدادها لأى تصرفات مائية زائدة بالإضافة إلى أعمال صيانة بوابات الحجز وصيانة الخزانات وإصلاح التلميتري على فم الترعة الإبراهيمية ويأتي ذلك ضمن خطة الدولة لترشيد الفاقد من المياه بكافة الطرق الممكنة وتحسين الرى.

وأوضح مدير عام الري أنه تم خلال شهر أغسطس الجاري متابعة تبطين وتأهيل الترع، ومنها ترعة كوم بوها بهندسة ري منفلوط ومعاينة ودراسة صيانة حجر صدفا على ترعة نجع حمادي الغربية وصيانة بوابات حجز الخزندارية بهندسة ري البداري وصيانة وإصلاح التليمتري الموجود على فم الترعة الإبراهيمية، فضلا عن قيام لجنة صيانة المجاري المائية بالمرور على مخرات السيول بقرية درنكة بنطاق هندسة ري أبوتيج وإزالة كل المخلفات منها والوقوف على استعدادها لأي طارئ خلال فصل الشتاء القادم، بالإضافة إلى أعمال تطهير الترع من الحشائش ضمن خطة الإدارة لضمان وصول المياه إلى نهاية الترع والمصارف والحفاظ على الأرض الزراعية، حيث تم تطهير ترعة صنبو بهندسة غرب ديروط وقيام ورشة الإدارة بتركيب شبكة أعشاب على ترعة النصاري الغربي بهندسه ري أبنوب ونزع الحشائش بترعة العتامنة بهندسة ري منفلوط وتطهير ترعة الوليدية بهندسة ري أسيوط، بالإضافة إلى فرع التمساحية بهندسة ري القوصية وأعمال نزع الحشائش لفرع ساحل شطب وفرع ساحل المطيعة بهندسه ري أبوتيج.

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استراتيجية التنمية المستدامة أعمال تأهيل وتبطين الترع الإجراءات الاستباقية التنمية المستدامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المشروعات المائية الموارد المائية والري تطهير مخرات السيول خلال فصل الشتاء ضمن المشروع القومي

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