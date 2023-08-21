الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محطة تل أبيب

قتيلة ومُصاب.. تفاصيل إطلاق النار على سيارة إسرائيلية بالقرب من جبل الخليل

موقع الهجوم
موقع الهجوم

قُتلت سيدة إسرائيلية في الأربعينيات من عمرها، وأصيب رجل بجروح خطيرة، إثر إطلاق النار على سيارتهما من قبل سيارة مارة أثناء سيرها في شارع 60 جنوب جبل الخليل بالضفة الغربية. كما كانت في السيارة فتاة تبلغ من العمر ستة أعوام، حسب تقرير لموقع صحيفة "يديعوت أحرونوت".

استنفار أمنى

تتواجد قوات الجيش الإسرائيلي في موقع الحادث، الواقع بين بلدة يطا والمنطقة الصناعية الجنوبية في الخليل، وبالقرب من مقر لواء يهودا، حيث بدأت مطاردة مطلق النار في منطقة بلدتي بني نعيم شرقي موقع الهجوم وبيتا جنوبي المكان.

فيما تم إطلاع رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، الذي يزور حاليا مركز تجنيد تل هشومير، على تفاصيل الهجوم.

وتم إطلاق مروحية تابعة للقوات الجوية إلى موقع الهجوم، وتعمل بالفعل قوات من وحدة دوفديفان ووحدة تعقب في المنطقة القريبة من الموقع. وفرض جيش الدفاع الإسرائيلي إغلاقا على الجزء الجنوبي من الخليل في إطار عملية مطاردة.

وقبل إعلان وفاة المرأة، قال مسعف الطوارئ في نجمة داود الحمراء، موشيه برشات: "كان الرجل والمرأة بالقرب من السيارة عندما كانا فاقدي الوعي ويعانيان من إصابات بطلقات نارية. وبالتعاون مع القوة الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي، قدمنا ​​لهما العلاج الطبي الذي شمل توقف النزيف، ونُقل الرجل المصاب بجروح خطيرة في سيارة العناية المركزة العسكرية.

استنفار أمني اطلاق النار الجيش الإسرائيلي العسكري جبل الخليل

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