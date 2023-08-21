موعد وصول رباعى الأهلى المحترف إلى القاهرة

يصل رباعي الفريق الأول بنادي الأهلي، المالي أليو ديانج وبيرسى تاو وعلى معلول ومحمد الضاوى كريستو إلى القاهرة منتصف الأسبوع الجاري استعدادًا للمعسكر المغلق الذى ينطلق خلال الفترة من 28 أغسطس الحالى وحتى 6 سبتمبر المقبل.

وتلقى مسئولو نادي الأهلي إخطارًا رسميًا من الاتحاد التونسي لكرة القدم يطلب فيه ضم علي معلول ومحمد الضاوي كريستو لمعسكر نسور قرطاج الذي ينطلق يوم 4 سبتمبر المقبل استعدادًا لمواجهتي بوتسوانا في التصفيات القارية المؤهلة لأمم إفريقيا المحدد لها 7 سبتمبر ثم مواجهة مصر وديًا بالقاهرة يوم 12 من الشهر ذاته.

وتواصل خالد بيبو، مدير الكرة بنادي الأهلي، مع الرباعي المحترف من أجل إنهاء استخراج التأشيرة لهم قبل السفر، لاسيما بعد تحديد الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر انطلاق فترة إعداد الموسم الجديد يوم 24 أغسطس الجاري.

وجهز خالد بيبو تقريرًا شاملًا عن معسكر النمسا من أجل تقديمه إلى مارسيل كولر بعد سفره إلي النمسا في رحلة لمدة 48 ساعة من أجل الاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى النمسا.

وقام مدير الكرة بتفقد فندق الإقامة وملاعب التدريب والاطمئنان على وسائل الانتقال وكافة الأمور المتعلقة بالمعسكر وإزالة أي معوقات قد تظهر مبكرًا لتوفير الأجواء اللازمة للجهاز الفني واللاعبين.

وعاد خلال الساعات الأخيرة إلى القاهرة للوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا بعد قرار إسناد رئاسة البعثة له من قبل مجلس الإدارة.

كان نادي الأهلي أعلن عن طرح ممارسة عامة رقم (١) للعام المالي ٢٠٢٣-٢٠٢٤ لتوريد ملابس وأدوات رياضية لزوم فرق النشاط الرياضي ٢٠٢٣-٢٠٢٤، على أن يتم فتح المظاريف يوم الإثنين ١١-٩-٢٠٢٣، الساعة الثانية عشرة ظهرًا بمقر النادي بالجزيرة.

وتحدد مبلغ ١٠٠ ألف جنيه للتأمين الابتدائي، على أن تكون قيمة كراسة الشروط ٣٥٠ جنيهًا، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات، التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي بالجزيرة، بموجب تفويض رسمي من الشركة المتقدمة.