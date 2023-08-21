الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفدًا طلابيًا من الأردن

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور حسان النعماني القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، وفدًا من الطلاب الوافدين من المملكة الأردنية الهاشمية، يضم عددا من الباحثين لدراسة درجتي الماجستير والدكتوراة بكلية التجارة، وذلك بحضور الدكتور ياسر رفعت مدير عام إدارة الدراسات العليا والبحوث، وطارق أحمد فهيد مسئول الوافدين بإدارة الدراسات العليا.

وفي بداية اللقاء رحب الدكتور حسان النعماني بالطلاب الوافدين مؤكداً حرص الجامعة علي تقديم كل التيسيرات للطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا وتقديم أفضل الخدمات لهم، وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالارتقاء بمنظومة الطلاب الوافدين، وجعل مصر مركزًا إقليميًا ودولياً لجذب الطلاب الوافدين من كل أنحاء العالم، بما ينعكس على العملية التعليمية والقدرة التنافسية الدولية للتعليم المصري في جميع أنحاء العالم. وتحقيقًا لاستراتيجية مصر 2030.

وأوضح كل من الدكتور ياسر رفعت، وطارق أحمد فهيد أنه تم تسكين الطلاب الوافدين للجامعة من الدول العربية والإفريقية المختلفة في مختلف الكليات والتخصصات، وذلك بالجناح المخصص للطلاب الوافدين وتقديم خدمات معيشية مناسبة ومتميزة لهم.

وخلال اللقاء أثنى الباحثون الوافدون على دعم الجامعة لهم، بداية من تسهيل إجراءات الالتحاق حتي الخدمات الجامعية سواء على مستوى العملية التعليمية وخدمات الإقامة والإعاشة.

فيما صرح الدكتور حسان النعماني القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، بأنه تم  البدء في أعمال تجديد البنية التحتية من إحلال وتجديد لشبكة المياه والصرف الصحي لجميع مباني المقر القديم للجامعة، وذلك بتكلفة ٢ مليون جنيه، حيث تم الإحلال للشبكة المتهالكة لتقليل فاقد المياه، وذلك تنفيذاً لخطة الدولة المصرية بتطوير البنية التحتية و ترشيد استهلاك المياه، نظراً لاحتياجات مصر المتزايدة من المياه للتوسع في عمليات التنمية الشاملة.

اهتمام الدولة استراتيجية مصر ٢٠٣٠ الأردنية الهاشمية البحث العلمي البنية التحتية الخدمة المقدمة الشوارع

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