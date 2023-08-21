تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بقتل شاب بطعنات نافذة فى بورسعيد

كشف مصدر أمني عن تشكيل فريق بحث لضبط المتهمين بقتل شاب بطعنات نافذة أمام مدرسة ببورسعيد.

ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة لتحديد خط سير المتهمين و ضبطهم.

وكان لقي شاب مصرعه، مساء أمس الأحد، إثر اعتداء من آخرين أمام مدرسة عثمان بنطاق حي الزهور في محافظة بورسعيد.

كانت البداية عندما استقبلت مستشفي الزهور المركزي، التابعة لهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، سالم محمد سالم 28 سنة، مصابًا بطعنة نافذة في الصدر والرقبة، وتوفي المصاب.

تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والوقوف على ملابسات الحادث.