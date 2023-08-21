الإثنين 21 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

علامات يجب الحذر منها حال إصابة طفلك بالسعال

سعال الطفل
سعال الطفل

عندما يصاب طفلك الصغير بالمرض ويبدأ بالسعال، فإن سماعه يسعل يمكن أن يكون مؤلماً. وإن كان هذا الأمر لا يستدعي القلق، إلا أنه يمكن أن يشير إلى حاجته للرعاية الطبية. 

وهناك 5 علامات حمراء يجب على الآباء عدم تجاهلها إذا ظهرت على وجه الطفل، خاصة إذا كان يسهل، وذلك لأن هذه الأعراض يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الحالة. 

وأول هذه العلامات هو توقف التنفس، فإذا شاهدت طفلك يسعل مع توقف مؤقت في التنفس، فقد يعاني من انقطاع التنفس، حيث يحتاج إلى تدفق هواء للزفير والشهيق. وإذا كان الأمر كذلك، فإن الطفل بحاجة إلى زيارة الطبيب. 

ويحدث هذا الأمر أيضًا لدى البالغين الذين يعانون من توقف التنفس أثناء النوم، والأمر قد يكون خطيرًا.


تغيير اللون
غالبًا ما يكون من الطبيعي أن يتحول لون وجه الأطفال إلى اللون الأحمر أثناء نوبة السعال، لكنها قد تكون خطيرة إذا تحولت إلى شاحب أو أزرق أو داكن حول الفم أو الشفتين أو الوجه.

صعوبة استعادة التنفس
من الأعراض الخطيرة الأخرى التي يجب الانتباه لها عندما يواجه الصغار صعوبة في استعادة أنفاسهم، هذا فقد يكونون يعانون من انسداد في مجرى الهواء والذي يمكن أن يكون خطيرًا ويتطلب المساعدة.

التنفس الصاخب
إذا كان الطفل يعاني من بداية مفاجئة، فقد يكون ذلك علامة على مرض شائع، إذا لاحظت إصابة طفلك بالسعال النباحي فجأة فمن المرجح أن يكون الخناق.

حمى
إن آخر الأعراض الرئيسية التي يجب توخي الحذر منها هي مزيج من السعال والحمى، حيث يحث الخبراء في طب الأطفال الآباء على اصطحاب أطفالهم إلى الطبيب إذا تعرضوا لـ نوبة اختناق وتقيؤات في الآونة الأخيرة إلى جانب ارتفاع في درجة الحرارة.

سعال الطفل حمى تقيؤ علامات حمراء صعوبة استعادة التنفس

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