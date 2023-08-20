حفل عشاء السفارة المصرية بالمجر على شرف قداسة البابا

لبى قداسة البابا تواضروس الثاني دعوة السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، لحضور مأدبة العشاء التي أقامها السفير في منزله على شرف قداسة البابا.

حضر اللقاء إلى جانب الوفد المرافق لقداسة البابا، السيد شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري وأعضاء السفارة المصرية في بودابست وفد من الجالية المصرية في المجر.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال المأدبة على أن زيارة قداسة البابا ستبقى في قلوب المجريين، مشددًا على أن مصر والمجر تربطهما صداقة تاريخية، واختتم حديثه بعبارة "تحيا مصر وتحيا المجر".

ومن جانبه عبر السفير المصري عن سعادته بزيارة قداسة البابا واصفًا إياها بالتاريخية، وأشار إلى لقائه بقداسة البابا في المقر البابوي في القاهرة قبل سفره إلى بودابست لتولي منصبه سفيرًا لمصر بالمجر، موجهًا التحية لقداسة البابا والوفد المرافق، متمنيًّا لقداسته زيارة ناجحة وموفقة.

وفي كلمته التي ألقاها، وجه قداسة البابا الشكر للسفير المصري وكل طاقم السفارة الذي بذل مجهودًا كبيرًا في الإعداد لهذه الزيارة وتواجدهم على مدار الساعة من أجل إنجاحها، وقدم الشكر أيضًا على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة.