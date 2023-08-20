الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

حفل عشاء السفارة المصرية بالمجر على شرف قداسة البابا

البابا تواضروس
البابا تواضروس

لبى قداسة البابا تواضروس الثاني دعوة السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، لحضور مأدبة العشاء التي أقامها السفير في منزله على شرف قداسة البابا.

حضر اللقاء إلى جانب الوفد المرافق لقداسة البابا، السيد شاميين چولت نائب رئيس مجلس الوزراء المجري وأعضاء السفارة المصرية في بودابست وفد من الجالية المصرية في المجر.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء، خلال المأدبة على أن زيارة قداسة البابا ستبقى في قلوب المجريين، مشددًا على أن مصر والمجر تربطهما صداقة تاريخية، واختتم حديثه بعبارة "تحيا مصر وتحيا المجر".

ومن جانبه عبر السفير المصري عن سعادته بزيارة قداسة البابا واصفًا إياها بالتاريخية، وأشار إلى لقائه بقداسة البابا في المقر البابوي في القاهرة قبل سفره إلى بودابست لتولي منصبه سفيرًا لمصر بالمجر، موجهًا التحية لقداسة البابا والوفد المرافق، متمنيًّا لقداسته زيارة ناجحة وموفقة.

وفي كلمته التي ألقاها، وجه قداسة البابا الشكر للسفير المصري وكل طاقم السفارة الذي بذل مجهودًا كبيرًا في الإعداد لهذه الزيارة وتواجدهم على مدار الساعة من أجل إنجاحها، وقدم الشكر أيضًا على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة.

الأكثر قراءة

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

كشف ملابسات مقطع فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية

أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

موعد حفل على قنديل الجديد فى العلمين بعد تأجيله (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة