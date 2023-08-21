الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد إعلان "الصحة" عن تطوير مركز أورام هرمل.. مرضى: "خدمة صحية عالمية"

مركز أورام هرمل
مركز أورام هرمل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال الأيام القليلة الماضية عن تطوير مركز أورام دار السلام هرمل، لتحسين خدمات علاج الأورام للمواطنين، بالتعاون مع معهد «جوستاف روسي» الذي يعد أكبر مركز لعلاج الأورام السرطانية في أوروبا والثالث على مستوى العالم. 

يأتي ذلك بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الأورام في مصر، وتلبية احتياجات القطاع الصحي، وتفعيل التعاون بين القطاعين العام والخاص، تماشيا مع رؤية «مصر 2030».

وواستقبل العديد من مرضى الأورام الأمر بحفاوة شديدة، خاصة وأنه يفعّل التعاون بين القطاعين العام والخاص. 

وتقول تهاني إبراهيم، إحدى مرضى الأورام، إن تطوير صرح طبي كبير بحجم مركز أورام هرمل سوف يعود بالنفع في المقام الأول على المريض، خاصة وأنه سوف يصبح غير معتمد على الخدمات الحكومية فقط بل أنه تعاون مع القطاع الخاص بخدمات عالمية ما يعزز من الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبها أكدت زينب محمد، إحدى مرضى الأورام، أن تطوير مركز أورام دار السلام هرمل سوف يساعد في التخفيف من على المستشفيات ومعاهد الأورام الحكومية، والتي أصبحت تشهد زحامًا وضغطًا كبيرًا من قبل المرضى بجانب مستشفيات التأمين الصحي، لافتا إلى أن مركز أورام هرمل بعد تطويره سوف يصبح قبلة للمرضى، خاصة وأنه يتم تطويره من قبل وزارة الصحة بالتعاون مع أكبر مركز لعلاج الأورام السرطانية في أوروبا.

فيما أضافت فاطمة طارق، إحدى مرضى الأورام، أن تطوير مركز أورام دار السلام هرمل، سوف يتم تزويده بأفضل الأجهزة الطبية الموجودة في العالم ما يؤكد على تقديم خدمات صحية عالمية لكافة مرضى الأورام كونه يتم مع تطويره من قبل مركز أورام عالمي في أوروبا وهو الثالث على مستوى العالم، مشيدا باهتمام الدولة المصرية بمرضى الأورام وتدشين العديد من المبادرات الصحية المختلفة لخدمة كافة المرضى.

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