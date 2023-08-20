الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

رئيس جنوب أفريقيا: مجموعة بريكس تمتلك القدرة على إحداث تغييرات عالمية

رئيس جنوب أفريقيا
رئيس جنوب أفريقيا

أعلن رئيس جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، اليوم الأحد، أن مجموعة بريكس تمتلك القدرة على إحداث تغييرات عالمية، خاصة أنها تنعقد تزامنا مع تحديات على الساحة الدولية.

جاء هذا وفقا لتصريحات رامافوزا خلال كلمة بثها موقع الرئاسة في جنوب أفريقيا.

وقال رامافوزا: تمتلك بلدان بريكس بشكل جماعي القدرة على تشكيل الديناميكيات العالمية وإحداث تغييرات كبيرة في الاقتصاد العالمي والعلاقات الدولية.

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قمة جنوب إفريقيا.. هل بات انضمام مصر لـ"بريكس" وشيكًا؟

وأشار إلى أن انعقاد قمة بريكس يتزامن مع تحديات عالمية ستحدد مسار الأحداث الدولية لسنوات قادمة، مؤكدا أن مجموعة بريكس تؤدي دورا مهما في العالم، نظرا لقوتها الاقتصادية وتأثيرها السياسي وتعاونها التنموي.

وتعقد قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا بداية من الثلاثاء ولمدة يومين، بحضور عدد كبير من الرؤساء ورؤساء الحكومات.

ووجهت جنوب إفريقيا الدعوة إلى قادة 67 دولة، و20 ممثلا لمنظمات دولية، فيما أكدت أكثر من 34 دولة مشاركتها.

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حوارات «بريكس».. ماذا يحدث فى قمة التجمع بجنوب إفريقيا؟

متى تأسست "بريكس" وما أهدافها؟

تأسست مجموعة "بريكس" عام 2006 على يد البرازيل وروسيا والهند والصين، ثم انضمت جنوب إفريقيا عام 2010.

وتهدف مجموعة "بريكس" إلى إيجاد عالم متعدد الأقطاب وإزاحة الهيمنة الأمريكية، بجانب تعدد أقطاب اقتصادية بخلاف تلك التي تقودها واشنطن، ولعل ما يساعد "بريكس" على ذلك هو أن دولها الخمس تشكل 31% من حجم الاقتصاد العالمي، و18% من حجم التجارة، و26% من مساحة العالم، و43% من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث حبوب العالم.

ولعل من أبرز الحضور في القمة المقبلة لمجموعة "بريكس"، الرئيس الصيني الذي أعلن مؤخرا عن زيارته جنوب إفريقيا والمشاركة في القمة، هذا بجانب قادة كل من الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، فيما سيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف، نتيجة إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة باعتقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين لروسيا، ولذلك من المقرر أن يشارك بوتين عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

رئيس جنوب أفريقيا مجموعة بريكس جنوب أفريقيا الاقتصاد العالمي سيريل رامافوزا

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