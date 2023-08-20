محمود عبدالشكور: محمد خان أحدث إضافة كبيرة للسرد السينمائى (صور)

بدأت فعاليات حفل توقيع ومناقشة كتاب "محمد خان سيرة سينمائية" للكاتب والناقد الفني محمود عبدالشكور، منذ قليل، بمكتبة البلد، ويدير الندوة الناشر حسين عثمان، بحضور الناقد الفني كريم فرغلي.

وقال محمود عبدالشكور، مؤلف الكتاب، إن محمد خان اسم معروف وكبير للغاية واكتشفناه من خلال أفلامه، وتعرفت عليه في أواخر حياته، وكان شخصية محبوبة على كافة المستويات وشخصية إنسانية بقدر ما هو مخرج كبير، وأفلامه لها تأثير كبير.

وأضاف خلال مناقشة كتاب "محمد خان.. سيرة سينمائية": محمد خان كان أول فيلم له رأيته كان "ضربة شمس" وانبهرت من الفيلم، وكنت وقتها في المرحلة الإعدادية، وكان في قمة الإبداع والروعة، والفيلم كان به سبع قتلى ولم نر نقطة دم واحد فهذا يعد عملا رائعا.

وأشار إلى أنني كنت أنتظر أفلام خيري بشارة وداوود السيد ومحمد خان كانوا مجموعة متميزة، ومع الوقت والشغف الكبير في السينما والقراءة المنهجية لها، جئت إلى القاهرة وبدأت أشاهد جميع الأفلام وأكشف ما بعد القصة، وتضاعفت قيمة محمد خان في ذهن جيلي بأكمله، ووجدت نفسي أريد الكتابة عن محمد خان وأفلامه.

ونوه عبدالشكور بأن هناك بصمة خاصة للمخرج تجعلنا نقول سينما محمد خان، وهو كاتب سيناريو مهم أيضًا وكان مسيطرا على كل عناصر الفيلم، وأنا ممن يرون أن الفنان يكتشف نفسه في الأفلام ويطورها.

محمد خان اكتشف نفسه شيئًا فشيئا، وعودته من لندن جاءت بعد عشر سنين وشهدت فترة غيابه حالة من التغير في المسرح، وكان عنده فكرة وهي نوعية السينما والإضافة التي كنت أريد عملها، وأخرج ٢٤ فيلمًا روائيًا، تتحدث عن هموم المجتمع ويهتم فيها بالبطل العادي ولم يستهويه البطل الخارق للعادة، ومن الناحية الجمالية أحدث إضافة كبيرة للسرد السينمائي.

وحضر المناقشة كل من المخرج الكبير خيري بشارة والمخرج والمصور سعيد شيمي، ولفيف آخر من المثقفين والكتاب والروائيين.