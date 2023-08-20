الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أيمن عزب عن مهرجان القاهرة للدراما: يجمع بين عراقة الفن وحداثة العلمين

أيمن عزب
أيمن عزب

قال الفنان أيمن عزب أن مهرجان القاهرة للدراما يعتبر واحدًا من أهم الأحداث الفنية التي تقام في مصر في الفترة الحالية.

وأضاف عزب في تصريحات لـ"الدستور" أن مهرجان القاهرة للدراما شئ مشرف لمصر وفنانيها وجميع القائمين في الوسط الفني والدراما التلفزيونية، معربا عن سعادته باقامة الدورة الثانية للمهرجان في مدينة العلمين الجديدة، والتي اصبحت واحدة من أشهر الأماكن السياحية في مصر، والتي تجذب الملايين من المصريين والسائحين.

وعن إقامة مهرجان القاهرة للدراما في مدينة العلمين الجديدة قال إنه شيء يدعو للفخر ويجمع بين عراقة القاهرة وتاريخها الفني والتراثي وبين المستقبل والحداثة التي نشاهدها في مدينة العلمين الجديدة.

في السياق ذاته، تستعد مدينة العلمين لاستقبال النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما 2023 برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخرانى، والتي تقام تحت عنوان "60 سنة دراما" يوم الخميس الموافق 24 أغسطس، وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عاما على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.

وبالنسبة للجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما، فيترأسها المخرج جمال عبد الحميد، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.

وتتميز الدورة الثانية من المهرجان بشكلها التنظيمي الجديد، حيث سوف يتم ترتيب مسرح لحفل مبهر و مليء بالاحتفالات التي تظهر عبر الألعاب النارية، لتعطي أجواء مبهجة للحضور، خاصة وأن الدور سوف تشهد حضورًا فنيًا على مستوى راقٍ وكبير.

وقررت إدارة مهرجان الدراما برئاسة الدكتور يحيى الفخراني أن تضم النسخة الثانية من المهرجان استفتاء للجمهور لاختيار أفضل الأعمال التلفزيونية التي عرض على مدار العام الماضية واختيار أفضل ممثل وممثلة وسيناريو واخراج، ومن المقرر أن تعلن النتائج خلال حفل توزيع الجوائز في يوم 24 أغسطس الجاري.

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