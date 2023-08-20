الداخلية ترفض سير الحافلات السياحية بطريق "سيوة/ الواحات البحرية"

أعلنت غرفة شركات السياحة أن وزارة الداخلية قررت عدم الموافقة على سير الحافلات السياحية على طريق (سيوة/الواحات البحرية)، حرصًا على سلامة السائحين.

أصدرت الغرفة إعلانًا عامًا لجميع الشركات يفيد بأن طريق (سيوة / الواحات البحرية) يمتد لمسافة 450 كيلومترًا، ويخضع لإشراف قوات حرس الحدود بالكامل، يُسمح بالسفر على الطريق في أوقات محددة من الصباح حتى المساء فقط، ولا يُسمح لأي سيارة بالسفر خلال الليل، كما يتطلب السفر على هذا الطريق استخراج تصريح عمل مسبق من قوات حرس الحدود.

أوضحت الغرفة في منشورها أن الطريق يتكون من حارة واحدة في الاتجاهين، بعرض 7 مترات، ولا يحتوي على أعمدة إنارة أو إشارات مرورية أو إرشادية، كما لا يتوفر فيه مراكز خدمة مثل محطات وقود أو صيانة سيارات أو نقاط إسعاف أو إطفاء، وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد استراحات للأخلاء والطوارئ على طول الطريق.

تحتوي الطريق على العديد من المنحنيات، وفي حالة سوء الأحوال الجوية، تتسبب الرياح في تحريك الرمال على الطريق، مما يؤدي إلى اعاقة مرورية. كما أنه لا يوجد تغطية شبكة الترا (اللاسلكية) وشبكات الهواتف المحمولة على بعد 30 كم من نقطة البدء في كلا الاتجاهين.

أعلنت الغرفة أن وزارة الداخلية قررت عدم الموافقة على سير الحافلات السياحية على هذا الطريق، نظراً للأسباب المذكورة.