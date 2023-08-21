فى ذكرى ميلاده.. عزت أبو عوف نجم تألق فى سماء الفن

في الحادي والعشرين من شهر أغسطس، يحل ذكرى ميلاد الفنان المصري الراحل عزت أبو عوف، الذي ترك بصمة مميزة في الساحة الفنية بموهبته المتعددة في الغناء والتلحين والتمثيل.

ولد عزت أبو عوف في 21 أغسطس عام 1948 في القاهرة، وتخرج من كلية الطب، لكنه اتجه إلى عالم الفن بعد دراسته في المعهد العالي للموسيقى.

كانت بداياته الفنية مع فرقة "البلاك كوتس"، ثم أسس مع أخواته فرقة "الفور إم" التي حققت نجاحًا كبيرًا في فترة الثمانينات، دخل عزت أبو عوف إلى عالم التمثيل في عام 1992، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات التي اشتهر بها جمهوره، منها "أيس كريم في جليم"، و"عمر وسلمى"، و"ظل الرئيس".

توفي الفنان عزت أبو عوف في عام 2019 بعد صراع مع المرض، ولكنه ترك إرثًا فنيًا غنيًا يستحق التذكير به، بل تحول لأيقونة في عالم الفن العربي.

عزت أبو عوف.. من عائلة فنية مميزة

ينتمي الراحل عزت أبو عوف إلى عائلة فنية بامتياز، فهو ابن الموسيقار الشهير أحمد شفيق أبو عوف ووالد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف.

تعرض لأزمات نفسية وصحية عقب وفاة زوجته فاتيما عام 2015 وتأثرت صحته بشدة وتعرض لوعكة صحية خضع على إثرها لعملية قلب مفتوح، ونقل لوحدة العناية المركزة في المستشفى عدة مرات، قبل أن توافيه المنية في فاتح شهر يوليو 2019م.

شغل أبو عوف، منصب رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي لسنوات، فهو والد المخرجة مريم أبو عوف وشقيق الممثلة مها أبو عوف، وقد كانت بدايته هو وأخواته في فرقة الفور إم التي ساهمت في شهرته.

قدم أيضًا مجموعة من البرامج الحوارية مع الفنانين، كما ساعد العديد من المطربين في السينما وغيرها، ويعتبر أول من اكتشف المطرب محمد فؤاد وقدمهُ لفرقتهِ الفور إم ومن ثم أصبح مستقلاً وتربطه علاقة محبة وتعاون مع المطرب عمرو دياب، الذي شاركهُ في العديد من الأعمال منها أيس كريم في جليم، وفيديو كليب راجعين، وصوته في برنامج الحلم وأتخذ تامر حسني نفس النهج وشاركهُ أفلامه مثل عمر وسلمى في ثلاثة أجزاء.

أشهر أغاني عزت أبو عوف نجم فرقة "الفور أم"

عزت أبو عوف كان موسيقارًا متميزًا وغنى بصوته الجميل العديد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، ومن أشهر الأغاني التي غنى بها عزت أبو عوف هي:

حبيبي يا عيني: أغنية رومانسية باللهجة المصرية، كانت من أشهر أغاني فرقة الفور إم التي كان عضوًا فيها مع شقيقاته، بالإضافة إلى دبدوبة التخينة، مغنواتي، الليلة الكبيرة، لاعاجبك كده ولا كده، ليالي زمان، جنون الديسكو، متغربين، خلي الستارة وأغنية من نظرة ومن إشارة.