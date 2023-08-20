الدواء: دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في دورة تدريبية للتعريف بالقواعد التنظيمية للمواد الدعائية عبر المنصات والمواقع الإلكترونية.

وقالت إن الدورة التدريبية تهدف إلى تدريب ممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية على القواعد التنظيمية لتقديم الملفات الخاصة بالمواد الدعائية والتعليمية والتوعوية بهدف الحصول على موافقات بالنشر والتداول من خلال المنصات والمواقع الإلكترونية.

وأشارت إلى أنه من المقرر بدء انعقاد الدورة التدريبية يوم الأحد الموافق ٢٧ أغسطس، ولمدة يومين تدريبيين متتاليين بمقر هيئة الدواء المصرية في الهرم ومتاح الحضور عبر إحدى المنصات الإلكترونية.

وقالت إن الدورة التدريبية مقدمة لممثلي شركات الأدوية والمكاتب العلمية، حيث تبدأ الدورة من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية مساءً.

وأشارت إلى أن آخر موعد للاشتراك وسداد المقابل المادي للتدريب يوم الأربعاء الموافق ٢٣ أغسطس، وسيحصل المتدرب على شهادة حضور معتمدة من مركز هيئة الدواء المصرية للتطوير المهني المستمر.