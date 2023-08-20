أجانب الأهلى فى القاهرة الثلاثاء.. ومحاولات لفسخ عقد بواليا بالتراضى

يصل المالى أليو ديانج والجنوب إفريقى بيرسى تاو والتونسيان على معلول ومحمد الضاوى «كريستو»، اللاعبون الأجانب فى فريق كرة القدم بنادى الأهلى، إلى القاهرة، الثلاثاء، استعدادًا لانطلاق المعسكر المغلق فى النمسا خلال الفترة من ٢٨ أغسطس الجارى حتى ٦ سبتمبر المقبل.

وتواصل خالد بيبو، مدير الكرة فى الأهلى، مع الرباعى المحترف للتشديد على ضرورة عودتهم من بلدانهم فى الموعد المحدد، لاستخراج تأشيرات السفر الخاصة بهم، بعد تحديد الجهاز الفنى بقيادة مارسيل كولر الخميس المقبل ٢٤ أغسطس الجارى موعدًا لانطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وجهز «بيبو» تقريرًا شاملًا عن المعسكر المرتقب لتقديمه إلى «كولر»، بناءً على سفره إلى النمسا فى رحلة لمدة ٤٨ ساعة، من أجل الاطمئنان على كل الترتيبات، من بينها فندق الإقامة وملاعب التدريب، وكذلك وسائل الانتقال.

وعاد مدير الكرة إلى القاهرة، خلال الساعات القليلة الماضية، وبدأ الوقوف على آخر الترتيبات الخاصة بالسفر إلى النمسا وعلى رأسها التأشيرات، بعد قرار مجلس إدارة النادى بإسناد رئاسة البعثة إليه.

ويستعد المغربى رضا سليم، الوافد الجديد إلى فريق «القلعة الحمراء» قادمًا من الجيش الملكى المغربى خلال الانتقالات الحالية، لتصوير إعلان تجارى لأحد رعاة الأهلى، بناءً على اتفاق مسبق مع النادى.

وقال مصدر فى الجهاز الفنى للأهلى إن «سليم» حضر إلى القاهرة قبل الميعاد المتفق عليه مع خالد بيبو للانتظام فى التدريبات الجماعية قبل السفر إلى النمسا، من أجل تصوير هذا الإعلان.

وأضاف المصدر: «كما أن الحاجة إلى استخراج التأشيرة الخاصة بالسفر إلى النمسا، وضرورة خضوعه إلى برنامج تأهيلى مكثف، كانت من أسباب حضور رضا سليم إلى القاهرة قبل الموعد المحدد».

وحرص أمير توفيق، مدير التعاقدات والتسويق، على استقبال رضا سليم فى فندق الإقامة، قبل أن يصطحبه إلى مقر النادى فى الجزيرة، من أجل عقد جلسة مع خالد بيبو.

كما عقد «توفيق» جلسة مع الكونغولى والتر بواليا، مهاجم الأهلى، ووكيل أعمال اللاعب، لإنهاء إجراءات فسخ تعاقده بالتراضى، بناءً على طلب من مارسيل كولر.

ورغم وضعه فى قائمة الانتظار، بدأت إدارة الأهلى التفاوض مع اللاعب الكونغولى لفسخ العقد، مع اتجاه إلى منحه جزءًا من المستحقات الخاصة به، نظير التنازل عن قيمة باقى عقده، والتوقيع على «مخالصة» تفيد بعدم وجود أى مستحقات له لدى «القلعة الحمراء». لكن مصدرًا مقربًا من «بواليا» قال إن مهاجم الأهلى يرغب فى الحصول على نفس القيمة التى حصل عليها البرازيلى برونو سافيو، بينما تسعى إدارة الأهلى لإقناعه بالحصول على ٢٠٠ ألف دولار فقط.