الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 3 من أسرة واحدة في انقلاب دراجة نارية ببني سويف

انقلاب دراجة نارية
انقلاب دراجة نارية

أصيب زوجين وابنهما، مساء الأحد في حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن في مركز بني سويف، وجرى المصابين إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وجار اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية بطريق تزمنت الشرقية أمام المساكن، ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متنوعة، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

دفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتين اسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: محمد.ص.ع، 40 سنة، عامل، مصاباً سحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإسراء.م.م، 35 سنة، ربة منزل مصابة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وابنهما يدعى حمزة محمد صلاح، 5 سنوات، طفل، مصاباً بسحجات متفرقة بالجسم، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جار اتخاذ الإجراءات القانونية.

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