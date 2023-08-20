أمين عام الجامعات الخاصة: لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر

كشف الدكتور محمد حلمى الغر، أمين عام الجامعات الخاصة والأهلية، شروط وقواعد القبول بالجامعات الاهلية والخاصة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامية لبني عسل، والمُذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الأحد:" لا نتدخل إطلاقا في رغبات الطالب وكل ما نفعله أن نضع حدود الدنيا للدرجات لتحديد الفئة التي يمكن أن تتقدم لتلك الجامعات".

وأضاف أن الجامعات الحكومية ليس لديها القدرة على استيعاب كل الطلاب وأصبحت الجامعات الحكومية للطلاب المتفوقين الذين يحصلون على درجات مرتفعة لإشغال الأماكن الموجودة في الكليات.

وأوضح أن هذا لا يوفى حاجة كل الخريجين من الثانوية العامة الذين وصلوا إلى 600 ألف ناجح هذا العام وبالتالي لابد من إيجاد أماكن أخرى لاستيعاب هذا العدد.

وأشار إلى أنه لدينا في مصر 27 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية، ولدينا 7 أفرع لجامعات أجنبية أي أن لدينا 54 هيئة غير حكومية تقدم خدمات التعليم في مصر.