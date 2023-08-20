الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ نساء وتوليد تكشف خطورة الولادة القيصرية.. ومايمكن أن تسببه للأم

الولادة القيصرية
الولادة القيصرية

قالت الدكتورة أميمة إدريس، أستاذ النساء والتوليد، إن نسب الولادة القيصرية في مصر وصلت إلى 80%، مؤكدة أنها تخطت المعدلات الطبيعية العالمية والتي تصل من 20 إلى 25%، وأصبحنا بعيدين عن المعدلات الطبيعية.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الدكتور والمريض يستسهلان الولادة القيصرية، وهذا خطر جدًا لان الأم تأخذ بنج وكذلك فتح البطن ومن الممكن أن يحدث  لها مضاعفات كثيرة.

وأشارت إلى أن 60% بعد الولادة القيصرية أكثر من مرة يكون تصاب بعضهن بالمشمية المخترقة ومن الممكن أن تخترق الرحم والمثانة وأصبحت منتشرة كثيرًا في مصر وتحتاج الأم نقل دم.

لابد من توعية الحامل والطبيب بخطورة الولادة القيصرية

وتابعت، أننا خرجنا من واحدة تلد طبيعيًا وأصبحنا في شيء يضعها في خطر ولابد أن نعود للولادة الطبيعية من جديد والقيصرية تكون موجودة ولكن بنسب قليلة ويجب توعية الحامل والطبيب. 

الولادة القيصرية خطر مضاعفات كثيرة المشمية المخترقة توعية الحامل خطورة الولادة القيصرية

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