هل نعود للكمامة من جديد؟.. حسام حسني يكشف حقيقة ظهور متحور كورونا بمصر

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، إن التطعيمات الموجودة تساعد في تقليل حدة المرض، مؤكدًا أن تطعيمات كورونا فيها تطور، ومع كل متحور جديد يظهر يتم تطوير اللقاحات حتى يكون الفيروس بمثابة دور برد.

وأكد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه حتى الآن لم يتم تسجيل أي حالة لمتحور EG 5، مشيرًا إلى أن كل الأعراض التي يتم الإعلان عنها هي من الدول المصابة بالمرض.

وتابع، أن أعراض المتحور الجديد تتشابه مع أعراض البرد، موضحًا أن سبب القلق العالمي هو لزيادة انتشار الفيروس، والخوف من زيادة دخول المستشفيات.

وعن العودة لارتداء الكمامة، قال إنها إجراء وقائي لكل من يرتديها ولا تؤثر على حياته، مطالبًا من يعاني من أعراض برد أن يلزم بيته ويحافظ على المسافة الآمنة، وذلك لأن فيروس البرد لا ينشط خارج الجسم والإنسان يكون مسئول عن نقل العدوى للآخرين.

فصلي الخريف والشتاء تنشط فيهما الفيروسات

وأكد أن فصلي الخريف والشتاء هي الفصول التي تنشط فيها الفيروسات من كورونا وانفلونزا وغيرها من الفيروسات التنفسية، مشيرًا إلى أن من مر عليه عام من آخر جرعة للقاح كورونا، لابد أن يأخذ جرعة جديدة خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.