الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

كيف ساهمت التكنولوجيا الجديدة في علاج الأمراض العقلية؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تعد الأمراض العقلية من أكبر التحديات التي تواجه المجتمعات الحديثة، فبينما يعاني الكثير من الأشخاص من الاضطرابات النفسية والعقلية، يتعذر على العديد منهم الوصول إلى العلاج المناسب والرعاية الصحية النفسية اللازمة. 

 

ولكن مع تطور التكنولوجيا الجديدة، أصبح بإمكاننا اكتشاف وتطوير أساليب علاجية مبتكرة للأمراض العقلية وتحسين الرعاية الصحية النفسية، ففي الآونة الأخيرة، تركزت الجهود على دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة النفسية وعلاج الأمراض العقلية. 

 

تستند هذه الابتكارات إلى قدرة الأجهزة الذكية والتحليلات الضخمة للبيانات على تقديم حلول فعالة ومخصصة لكل فرد، وفقًا لما ذكره موقع "nimh".

 

أوضح الخبراء، أحدث التطورات في التكنولوجيا الجديدة تشمل تطبيقات الهواتف المحمولة وأجهزة الاستشعار الذكية، حيث يتم استخدامها لتتبع ومراقبة الحالة النفسية للأفراد، حيث يتم جمع البيانات من خلال هذه التكنولوجيا وتحليلها باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحديد أعراض ونمط سلوكي للأمراض العقلية، وبفضل هذه المعلومات، يمكن للأطباء والمعالجين تقديم تشخيص دقيق وعلاج شخصي مخصص لكل مريض.

 

ومن بين الابتكارات المثيرة للإعجاب في هذا المجال هي التطبيقات الذكية للمساعدة في التحسين النفسي وعلاج الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب. 

 

تسمح هذه التطبيقات للأفراد بتعلم تقنيات التحسين النفسي وممارسة الاسترخاء والتأمل عن طريق الصوت والصورة، بالإضافة إلى ذلك، يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لتوفير جلسات علاجية افتراضية، حيث يمكن للأشخاص الاندماج في بيئات افتراضية تساعدهم في التعامل مع مشاكلهم النفسية والعقلية.

 

علاوة على ذلك، تستخدم التقنيات الجديدة مثل الواقع الافتراضي والواقع المعزز في علاج الاضطرابات التي تعتمد على التعرض المستمر للمخاوف والرهاب، على سبيل المثال رهاب ركوب الطائرة.

 

تعمل هذه التقنيات على تطوير بيئات افتراضية آمنة يمكن للأفراد التعرض فيها لمخاوفهم والتعامل معها بشكل تدريجي، مما يساعد في تقليل القلق وزيادة القدرة على التحمل.

 

باستخدام التكنولوجيا الجديدة في علاج الأمراض العقلية، يتم فتح أبواب جديدة لتوفير رعاية صحية نفسية فعالة ومتاحة للجميع، وعلى الرغم من أن هذه التقنيات لا يمكن أن تحل محل الرعاية الطبية التقليدية، إلا أنها تشكل إضافة قيمة وتمكن المرضى من الوصول إلى العلاج والدعم الذي يحتاجونه في أي وقت وأي مكان.

 

أكد الخبراء أن التكنولوجيا الجديدة تسهم بشكل كبير في تحسين الرعاية الصحية النفسية وعلاج الأمراض العقلية، بفضل تطورها المستمر، حيث يمكننا أن نتوقع المزيد من الابتكارات والتقنيات المثيرة للاهتمام في هذا القطاع الحيوي، مما يعزز فرص الشفاء والرفاهية للأفراد المتأثرين بالمشاكل النفسية والعقلية.

استخدام الذكاء الاصطناعي الامراض العقلية الاضطرابات النفسية التكنولوجيا الجديدة التكنولوجيا والذكاء الإصطناعي

الأكثر قراءة

3 استقالات جديدة في الزمالك بعد رحيل مجلس الإدارة

لليوم الثاني على التوالي.. انخفاض أسعار الغاز الطبيعي العالمية

كشف ملابسات مقطع فيديو اصطدام سيارة بسيدة في الإسكندرية

أستاذ علوم سياسية عن البيان الليبى المشترك: قاهرة الشرق نجحت في تهيئة الأوضاع

أمير كرارة ينافس على جائزة أفضل ممثل دور أول بمهرجان القاهرة للدراما

وفاة شاب غرقًا في بئر مياه بأحد مزارع الداخلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

رشا عبدالمنعم

ويبقى المسرح.. قراءة فى الدورة 16 للمهرجان القومى للمسرح

محمود خليل

العيش فى «الغيبوبة»

وائل لطفي

انسف دماغك القديم

محمد العسيري

إيزيس تستعيد غناءها فى ليالى العلمين

ماجد حبته

مسابقة الـ22 الرقمية

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة