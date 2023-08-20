برنامج "حيلهم بينهم" يعود من جديد.. تعرف على أول ضيوفه في 2023

ارتجل الفنان عمرو رمزي، مشهدا على الهواء مباشرة، مع الفنانة منى عبدالغني والإعلامية مها الصغير، مذيعات برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، ليقدم نسخة 2023 من برنامج "حيلهم بينهم".

واستطاع الفنان عمرو رمزي خلال لقاءه ببرنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا"، المذاع على قناة "سي بي سي"، ارتجال مشهدا تمثيليا على الهواء مباشرة، من النسخة الجديدة لبرنامج "حيلهم بينهم".

وطلبت الإعلامية منى عبدالغني، من الفنان عمرو رمزي، ارتجال المشهد على الهواء، وقال فيه: "معانا نجمتين أول مرة يتقابلوا لأن كان في بينهم خلاف كبير وإحنا قدرنا نحله"، متعمدا نطق اسم الفنانة منى عبدالغني بالخطأ بدوره مذيعا لبرنامج "حيلهم بينهم".