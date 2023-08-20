"ماتت صعقًا بالكهرباء".. تفاصيل مصرع طفلة داخل حمام فى بلطيم

أسفرت معاينات النيابة الإدارية لموقع حادث أودى بحياة طفلة أثناء استحمامها في حمام عمومي بشاطئ الزهور ببلطيم عن وجود عدد من أسلاك الكهرباء المكشوفة خارج جدران دورة المياه، وغياب تام لعوامل الأمان والعزل رغم سريان التيار الكهربي فيها، ما من شأنه تعريض مستخدمي ذلك المرفق للخطر الداهم، والذي بدوره أسفر عن وفاة الطفلة داخل دورة المياه صعقاً بالكهرباء.

وأجرت النيابة الإدارية ببلطيم، صباح اليوم، معاينةً لموقع الحادث الذي أودى بحياة طفلة تبلغ من العمر أحد عشر عاماً، عقب تعرضها للصعق الكهربائي أثناء استحمامها بإحدى دورات المياه العمومية "بشاطئ الزهراء" بمدينة مصيف بلطيم إِثرَ وجود "سلك كهربائي مكشوف" والذي وقع مساء الجمعة الماضي بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس، رئيس النيابة الإدارية.