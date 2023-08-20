تفاصيل أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط

عقد محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط اجتماعًا مع إدارة الشؤون الاقتصادية والشُعب بالغرفة التجارية برئاسة وليد الشناوي والعاملين بالإدارة؛ لبحث تفعيل دور الشُعب بجميع تخصصتها المختلفة وانشاء شُعب للمهن غير الممثلة بشُعب داخل الغرفة للعمل على حل مشاكل جميع القطاعات والتواصل المستمر مع أبناء أصحاب المهن التجارية.

وشدد فايد علي عقد اجتماعات شهرية للشُعب ومتابعاتها من إدارة إدارة الشؤون الاقتصادية والشُعب بالغرفة واطلاعه عليها شخصيًا كل شهر، كما أكد أننا هنا لخدمة أبناء دمياط في جميع المهن والتخصصات المختلفه ولن نسمح باي تقصير يتم اتجاه أبناء المحافظة.

وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط المنتخبين والمعينين جلسة الإجراءات لتشكيل هيئة مكتب مجلس الادارة دورة 2023/2027.

وجاء التشكيل اختيار محمد عبد اللطيف فايد، رئيس مجلس الإدارة الغرفة التجارية في دمياط وأيمن رخا، نائب أول رئيس الغرفة،وسمير شطا نائب ثاني رئيس الغرفة، كما تم اختيار أحمد أبو شامة أمين الصندوق ووسام عبد القادر أبو العينين، أمين الصندوق المساعد، كما تم اختيار عبد الحميد شعير السكرتير العام.

وأعلن وزير التجارة والصناعة عن أسماء المعينين في مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط وهم محمد أحمد محمد الزيني رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية السابق، محمد صلاح الدين دعدور، نادر أحمد الداجن وعلي السيد كيوان، محمد عثمان الحبشي، حسن جلال شنشن، عمرو محمد المكاوي نجيد، ومحمد محمد مصطفى موسى.

وسبق وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في محافظة دمياط عن أسماء الفائزين في انتخابات مجلس إدارة الغرفة التجارية في دمياط حيث فاز كلا من:أحمد أبو شامة 1478 صوتًا وسلامة الجحر 1420 صوتًا ومحمد فايد 1410 أصوات وايمن رخا 1407 أصوات ووسام عبد القادر 1357صوتًا وسمير شطا 1304 أصوات ومسعد الرداد 1291 صوتًا والسيد شعير 1244 صوتًا.