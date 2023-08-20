الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محلل رياضى: الضغوط كبيرة على محمد صلاح فى ليفربول

محمد صلاح
محمد صلاح

قال تامر بجاتو، المحلل الرياضي، إن الدوري الإنجليزي هذا الموسم قوي جدًا، وهناك أكثر من فريق يسعى للمنافسة على اللقب.

وأضاف بجاتو، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل كانت صعبة، ونيوكاسل يمتلك فريقًا قويًا جدًا.

وتابع: "أتوقع معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم بشكل كبير، حتى الفوز في المباراة الأولى غير مستحق تمامًا، ولديهم مشكلات كثيرة في الدفاع ووسط الملعب والاعتماد على راشفورد فقط أمر صعب جدًا".

وعن ليفربول قال تامر بجاتو إن بداية ليفربول دائمًا تكون غير مقنعة لكنهم يعودون، مشيرًا إلى أن مشكلة ليفربول الأساسية أن محمد صلاح يتحمل كل شيء.

واستطرد: "الضغوط على محمد صلاح كبيرة جدًا هذا الموسم"، مؤكدًا أن رحيل صلاح عن ليفربول سيسبب مشكلات كبيرة جدًا للريدز.

الدورى الانجليزى محمد صلاح ليفربول مانشستر يونايتد القاهرة الإخبارية

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