محلل رياضى: الضغوط كبيرة على محمد صلاح فى ليفربول

قال تامر بجاتو، المحلل الرياضي، إن الدوري الإنجليزي هذا الموسم قوي جدًا، وهناك أكثر من فريق يسعى للمنافسة على اللقب.

وأضاف بجاتو، خلال مداخلة مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مواجهة مانشستر سيتي ونيوكاسل كانت صعبة، ونيوكاسل يمتلك فريقًا قويًا جدًا.

وتابع: "أتوقع معاناة مانشستر يونايتد هذا الموسم بشكل كبير، حتى الفوز في المباراة الأولى غير مستحق تمامًا، ولديهم مشكلات كثيرة في الدفاع ووسط الملعب والاعتماد على راشفورد فقط أمر صعب جدًا".

وعن ليفربول قال تامر بجاتو إن بداية ليفربول دائمًا تكون غير مقنعة لكنهم يعودون، مشيرًا إلى أن مشكلة ليفربول الأساسية أن محمد صلاح يتحمل كل شيء.

واستطرد: "الضغوط على محمد صلاح كبيرة جدًا هذا الموسم"، مؤكدًا أن رحيل صلاح عن ليفربول سيسبب مشكلات كبيرة جدًا للريدز.