الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ذبحها طليقها فى الشارع.. التصريح بدفن جثة "سيدة الكوافير" بالفيوم

جثة
جثة

صرّحت نيابة مركز طامية بالفيوم، الأحد، بدفن جثة "سيدة الكوافير" التي ذُبِّحت على يد طليقها أمام المارة.

وأمرت نيابة طامية بالتحفظ على الجثة في مشرحة مستشفى طامية العام، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة بمكان الواقعة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز شرطة طامية بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ الأهالي بإقدام شخص بذبح زوجته بسلاح أبيض وسط الشارع بمركز طامية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وتم فرض كردون أمني بمكان الحادثة، كما انتقل المقدم أحمد صوفي، رئيس مباحث المركز وتبين من خلال المعاينة الأولية وفاة سيدة بطعنة نافذة في الذراع اليسرى وطعنة بالظهر، وذبح بالرقبة أمام محل كوافير حريمي بشارع المدارس بوسط مدينة طامية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها، وندب الطب الشرعي لتشريح الجثة والتصريح بدفنها.

استخراج تصريح دفن جثة سيدة الكوافير الفيوم

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