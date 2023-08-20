الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ماس كهربائى وراء حريق محل عطور بجراج العتبة

حريق
حريق

استمعت نيابة الموسكي الجزئية، اليوم الأحد، لأقوال مالك محل عطور في مبنى جراج العتبة، شبت فيه النيران، والذي نفى وجود شبهة جنائية.

وقال مالك المحل إن ماسا كهربائيا في الوصلات الداخلية للكهرباء بالمحل وراء الحريق، وبسبب وجود مواد كحولية ساعدت على امتداد الحريق وتفحم محتويات المحل.

معاينة النيابة حريق محل عطور فى جراج العتبة
وجاء في معاينة النيابة أن الحريق نشب في محل عطور بمبنى جراج العتبة في الطابق الأول، والتهم محتويات المحل بالكامل، والتي ساعدت في تجدد النيران، واستمر لساعات، خاصة أن المحل على مساحة 120 مترا، والخسائر تصل لملايين، وجارٍ الكشف عن سبب الحريق.

بلاغ بنشوب حريق داخل محل تجارى بالعتبة 
كانت الحماية المدنية قد تلقت بلاغا بنشوب حريق بأحد المحال التجارية المتواجدة بمنطقة العتبة، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق وإخلاء المحال المجاورة؛ تحسبا لامتداد النيران.

ونجح رجال الإطفاء في السيطرة على النيران وإخمادها قبل امتدادها للمحال المجاورة للمحل المحترق، وكذلك جراج السيارات بالعتبة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

نيابة الموسكي الجزئية محل عطور النيران جراج العتبة شبهة جنائية المحل تفحم محتويات

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