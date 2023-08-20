رفع 140 طن قمامة ومخلفات من شوارع الغربية

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 140 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد أن رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من الأهداف الرئيسية المحافظة، وتعكف الجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على نظافة المراكز وتحسين البيئة العامة، وتشير الجهود الحالية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد.