الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 140 طن قمامة ومخلفات من شوارع الغربية

نظافة
نظافة

قالت مني صالح، رئيس مركز ومدينة السنطة بمحافظة الغربية، إنه تم رفع نحو 140 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشارت رئيس مدينة السنطة، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وكان الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، قد شدد على استمرار حملات النظافة، ورفع تراكمات الرمال، ومخلفات المبانى، بالمراكز والمدن، لتحسين البيئة، ورفع مستوى النظافة، وتوفير بيئة صحية للمواطنين.

وأكد أن رفع مستوى النظافة وتحسين البيئة من الأهداف الرئيسية المحافظة، وتعكف الجهات ذات العلاقة على تنفيذ حملات مستمرة للحفاظ على نظافة المراكز وتحسين البيئة العامة، وتشير الجهود الحالية إلى تحقيق تقدم ملحوظ في هذا الصدد.

رفع أطنان قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع بمراكز الغربية استمرار حملات النظافة أطنان قمامة ومخلفات الدكتور مهندس أحمد عطا نائب محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى حملات مستمرة رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى رئيس مركز ومدينة كفر الزيات رئيس مركز ومدينة زفتي رئيس مركز ومدينة السنطة

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