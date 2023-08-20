الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الوادي الجديد يُطلق مبادرة لدعم الكوادر الطبية بالمحافظة

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

شهد اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ،  اليوم الأحد، الاحتفالية السنوية للتمريض؛ التي نظّمتها النقابة العامة للتمريض بالمحافظة؛ بحضور الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام التمريض عضو مجلس الشيوخ وأعضاء النقابة، والدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وأطقم التمريض ومسؤولي القطاع الصحي، ولفيفٌ من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

وشهد الحفل عرضًا عن أنشطة نقابة التمريض في مصر، وخلال كلمتها، أعربت نقيب التمريض عن سعادتها لتواجدها بالوادي الجديد ضمن خطة النقابة للوصول لطواقم التمريض بكل محافظات الجمهورية؛ للارتقاء بهذه المنظومة وتطويرها في ظل دعم القيادة السياسية.

من جهته، قدّم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الترحيب لضيوف المحافظة، ودعا لإطلاق مبادرة بالتعاون مع وزارة الصحة ونقابة التمريض؛ لتدريب المتميزين من طواقم التمريض بكبرى المستشفيات والمعاهد الصحية بالقاهرة؛ سعيًا لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة وتأهيل كوادر طبية متميزة.

كما دعا لدراسة إمكانية إضافة شعبة للتمريض ضمن تخصصات المعهد الفني الصحي بالداخلة، ولفت المحافظ، إلى أنه جارٍ التنسيق لإنشاء "نادي للتمريض" بالتعاون مع النقابة، داعيًا لإطلاق يوم للتمريض المصري من المحافظة؛ لتكريم نماذج المهنة المشرّفة.

وشهد الحفل تبادل الدروع بين المحافظة والنقابة، وتكريم النقابة لأعضاء هيئة التمريض وشهداء مهنة التمريض بالمحافظة، وعددٍ من المسؤولين بالقطاع الطبي بالمحافظة.

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