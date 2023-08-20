الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 9 سنوات لمتهم بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح نارى بسوهاج

حبس
حبس

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.م.ا" بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار في الهيروين، كما عاقبت المتهم بالسجن 3 سنوات وغرامة ألف جنيه لاتهامه بإحراز سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص بدائرة مركز سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عزت مناع وعضوية المستشارين محمد زين على وإبراهيم مرتضى بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز سوهاج عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم بالاتجار في الهيروين وترويجه على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المتهم وبحوزته كمية من المخدرات وسلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها السابق.

الأكثر قراءة

"ماتت بالفستان الأبيض".. تفاصيل مصرع عروس المنصورية ونجاة عريسها من غرق سيارة الزفة

سر عدم توقيع جمال عبدالحميد على استقالته من مجلس الزمالك

"طلقة بالرأس".. فحص كاميرات المراقبة لحل لغز جريمة ميدان لبنان

انتشال جثة غريق ترعة مشروع ناصر غرب الإسكندرية

الرئيس السيسى يوجه بتعزيز جهود جهاز "تنمية المشروعات" بمجالى الصناعة والزراعة

"رصد وتتبع في خمس دقائق".. شاهد عيان يروي كواليس مقتل مقاول بالجيزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة