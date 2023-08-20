انطلاق فعاليات ورشة عمل "مهارات القيادة" بجامعة أسيوط

انطلقت فعاليات ورشة عمل مهارات القيادة، والممتدة في الفترة من 20 إلى 22 أغسطس الجاري، بإشراف وحضور شوكت صابر ثابت، أمين عام الجامعة، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، حرص الجامعة على تحقيق الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء، وتوفير بيئة إدارية إيجابية تسهم في تحقيق رؤية الجامعة؛ لتطوير العمل والأداء الإداري، وزيادة الإنتاجية، مضيفًا أن الجامعة تتبع معايير الجودة في منظومتها الإدارية، وكفاءة مواردها البشرية، ونمط القيادة، وانتهاج المنظومة الإدارية الحديثة، والهياكل التنظيمية المتطورة، والمهارات المتنوعة للقيادة؛ بما يسهم في ضمان جودة الخدمات المقدمة بها سواء التعليمية، أو البحثية، أو المجتمعية، وتحقيق رسالتها على الوجه الأكمل، وتعزيز مكانتها.

وشدد شوكت صابر على أن تطوير القيادات هدف أساسي؛ للارتقاء بمستوى العمل داخل مؤسسات الجامعة، كما أشار إلى أهمية التواصل بين القائد ومرءوسيه؛ لتبادل الخبرات والتجارب؛ لإنجاز المهام الموكلة إليهم؛ فالقيادة هي فن، وعلم التأثير على الآخرين؛ لتحقيق أهداف محددة، وتوجيه سلوك العاملين.

كما أوضح مصطفى حسن أهمية تأهيل صف ثانٍ من القيادات الشابة؛ للعمل في الفترة المقبلة ضمن استراتيجية الجامعة؛ لتمكين الشباب من خلال عمل الكثير من ورش العمل، والدورات التدريبية المختلفة في كل القطاعات؛ لجعل فريق العمل يعمل كفريق واحد قادر على بذل أي مجهود إضافي عند اللزوم، والتميز، وليس إتمام المهمة فقط.

وعن أبرز الصفات التي يجب أن يتمتع بها القائد؛ أوضح محمود يونس أنها تشمل الرؤية ممثلة في القدرة على تكوين صورة مستقبلية، والقدرة على التأثير والنفوذ؛ لتحقيق السرعة في اتخاذ القرارات، وتنفيذها.

وفي كلمته أوضح خالد عمران أن إدارة الجامعة تعمل على تدريب صف ثانٍ من القيادات الشابة، من خلال سلسلة من الندوات، والدورات التدريبية؛ يحاضر بها نخبة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين، وهم: الدكتورة أسماء جمال أحمد، الأستاذ بقسم إدارة الأعمال بكلية التجارة، والدكتورة نسمة عصمت محمد، مدرس بقسم علم النفس بكلية الآداب، ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، ومصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، وبمشاركة (60) من العاملين بمختلف قطاعات الجامعة.

تأتي الورشة تحت إشراف مصطفى حسن، أمين الجامعة المساعد، ومحمود يونس، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، وخالد عمران، مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب.

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