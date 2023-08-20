الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"بيومي": تطوير منظومة التعليم العالي هدفه التوائم مع سوق العمل المحلي والدولي

الدكتور أحمد محمود
الدكتور أحمد محمود بيومي، عضو المجلس الأعلى للجامعات

تحدث الدكتور أحمد محمود بيومي، عضو المجلس الأعلى للجامعات، عن جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم العالى في تطبيق مواد تعليمية جديدة، والتي تتناسب بشكل كبير للغاية مع التكنولوجيا المتقدمة أيضا مع سوق العمل المحلي والدولي.

وقال "بيومي"، خلال لقائه علي "الفضائية المصرية"، اليوم الأحد، إن منظومة التعليم العالي في مصر تهدف إلى الإتاحة الجودة، ومن المعروف أن مواليد مصر في تزايد عام بعد عام من التحاق طلاب الثانوية العامة ولإتاحة فرصة التعليم الجامعي عملت الدولة علي التوسع في الجامعات المصرية بكافة تخصصاتها وأنظمتها.

- استراتيجية وجود الجامعات الخاصة والدولية والأهلية

وتابع أن الدولة المصرية عملت على استراتيجية وجود الجامعات الخاصة والدولية والأهلية بجانب الجامعات الحكومية لتصبح منظومة الجامعات منظومة كبيرة ومتعددة، فهناك 27 جامعة حكومية و27 جامعة خاصة و14 جامعة أهلية إضافة إلى الجامعات الدولية والعديد من المعاهد العليا. 

وأشار عضو المجلس الأعلى للجامعات، إلى أن الجامعات الحكومية كانت ما زالت تتحمل أعباء كثيرة لفترة كبيرة من الزمن و حتى الآن تتحمل 90 % من الطاقة الاستيعابية من التنسيق، والتي تعد شبه مجانية مما يعطي لها دورا مجتمعيا في غاية الأهمية، منوهًا إلى أن الجامعات الخاصة تقدم الخدمات التعليمية هادفة تحقيق الربح.

واختتم، أن الدولة بدأت في التفكير في عمل توازن في المنظومة التعليمية بإقامة الجامعات الأهلية بمصروفات تغطي فقط التشغيل والصيانة لها وغير هادفة للربح، فهناك عملية تعليمية تجري ومعامل يتم تجهيزها ومرتبات تدفع للعاملين بها.

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