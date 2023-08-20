الأحد 20 أغسطس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يستعرض برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيونات الأليفة (EPTMP)

الدكتور أحمد المنشاوي
الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط

استعرض الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ تقريرًا حول برنامج التميز (تميز التوليد، والتناسليات، والتلقيح الاصطناعي، وسلوكيات ورعاية الحيوانات الأليفة)؛ تطرحه كلية الطب البيطري بجامعة أسيوط، والذي قدمته الدكتورة مديحة درويش عميد كلية الطب البيطري، وذلك في إطار استحداث وتطوير برامج جديدة قادرة على المنافسة محليًا، وإقليميًا، وملبية لاحتياجات المجتمع في مجالات الحقل البيطري.

وصرح الدكتور أحمد المنشاوي بأنه تم إنشاء برنامج التميز لتناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة (EPTMP) بالقرار الوزاري رقم (8559) بتاريخ 15/5/2023، والبرنامج تابع لكلية الطب البيطرى – جامعة  أسيوط، والحاصلة على شهادة الاعتماد الأكاديمي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد بجلسته رقم (104) بتاريخ 27/10/2011؛ كأول كلية للطب البيطري تحصل على الاعتماد الأكاديمي على مستوى جمهورية مصر العربية، وتم إعادة الاعتماد فى عام 2018.

وأضاف رئيس جامعة أسيوط أن البرنامج يعد من البرامج الرائدة على مستوى جمهورية مصر العربية، وقد صمم خصيصًا للطلبة الباحثين عن التميز والإبداع، والريادة في مجال تناسليات ورعاية الحيوانات الأليفة؛ مما يتيح تخريج طبيب بيطرى مميز على مستوى عالٍ من الناحية العلمية، والتخصصية التنافسية؛ فى تخصص تناسليات رعاية الحيوانات الأليفة، وليواكب التقدم العلمي الحديث.

وأضافت الدكتورة مديحة درويش أن برنامج التميز في الطب البيطري يمنح درجة البكالوريوس بنظام الساعات المعتمدة، ومدة الدراسة خمس سنوات، مع اجتياز التدريب العملي الإكلينيكي، ومدته عام دراسي كامل (سنة الامتياز) بالمستشفى البيطري بكلية الطب البيطري جامعة أسيوط.

وأضاف أن البرنامج يتميز بأعداد الطلاب الصغيرة في قاعات المحاضرات والمعامل؛ مما يساعد على سرعة الاستيعاب، والتدريب العملي الدقيق؛ للتعريف بالحيوانات الأليفة (القطط، والكلاب)، وطرق تربيتها، ورعايتها، وسلوكياتها، والتعامل معها، والتدريب العلمي، والعملي على الأمراض المختلفة (المعدية منها، وغير المعدية)، وخاصة التناسلية التي تصيب تلك الحيوانات، وطرق التشخيص الحديثة لها، وأنسب الطرق العلاجية، وكيفية أخذ الإجراءات الاسترشادية، ووقاية الإنسان، والأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوانات الأليفة، وكيفية الوقاية منها.

IMG-20230820-WA0041
IMG-20230820-WA0041
التلقيح الاصطناعي التوليد والتناسليات والتلقيح الإصطناعي الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد الدكتور أحمد المنشاوى الساعات المعتمدة القطط والكلاب القرار الوزاري بجامعة أسيوط بنظام الساعات المعتمدة جمهورية مصر العربية جودة التعليم والاعتماد رئيس جامعة أسيوط رعاية الحيوانات الأليفة ضمان جودة التعليم عميد كلية الطب البيطري كلية الطب البيطري لضمان جودة التعليم والاعتماد نظام الساعات المعتمدة

الأكثر قراءة

لغز مقتل أسماء ابنة الفيوم.. ووالدها: "جوزها سابها ميتة 6 ساعات" (فيديو)

تأجيل محاكمة عبد الله الشريف ومطر وناصر وزوبع بتهمة قيادة جماعة إرهابية

برقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية الدور الثاني 2023 الثانوية التجارية والصنايع والفندقي والزراعي

مصرع شاب غرقًا فى أحد شواطئ مرسى مطروح

قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 13463 بطاقة رقم قومي في 12 محافظة

"زوجي اتحبس بسبب والده وشقيقه وأهله طردوني من بيتي".. سيدة تطلب الطلاق للضرر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

يحدث الآن

د.أحمد الخميسى

الأغنية تدخل إلى الشماتة والعبودية

وائل لطفي

مصر الواقعية

ماجد حبته

وقود السفن الأخضر

محمد عبدالعزيز

دون مناسبة.. فى محبة سيادة النقيب

لواء. محسن الفحام

الشباب.. والوعى السياسى

خالد حريب

متحور جديد.. وفتاوى المقاهى

بسنت حسن

كرش جينكيز.. وطائرة زامبيا

صور

أنغام تتألق فى حفلها بمهرجان العلمين

تفوق مصرى.. الاستعداد لختام البطولة العربية لـ"الجودو" فى العلمين

حكيم يشعل الأجواء فى حفله بمهرجان العلمين

محطة تل أبيب

المزيد

ليلة العمليات.. تفعيل القبة الحديدية لاعتراض طائرة دون طيار من غزة

مخاوف من عمليات انتقامية.. ماذا يجرى فى إسرائيل بعد عملية "حوارة"؟

تفاصيل عملية مقتل مستوطنين إسرائيليين في حوارة