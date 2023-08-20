الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب والرياضة يتسلم تهنئة من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،

تسلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رسالة تهنئة وشكر من الاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس.

 

قام بتسليم الرسالة الدكتور إيهاب حسانين، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، بحضور الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة للتنمية الرياضية.

 

تتضمن رسالة الشكر من الاتحاد الدولي إشادة بالجهود الكبيرة التي يبذلها وزير الشباب والرياضة، وكذلك تقديرهم للعمل الذي يقوم به لتذليل جميع العقبات من أجل نجاح استضافة مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس.

 

 

ومن جانبه، قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، شكره للاتحاد الدولي للكرة الطائرة جلوس والسيد إيهاب حسانين، معربًا عن التزامه الدائم برفع اسم مصر عاليًا، مشيرا إلى أن استضافة مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس، التي ستقام لأول مرة في مصر وأفريقيا، تعتبر اعترافًا دوليًا بقدرة وإمكانات مصر الكبيرة في تنظيم مختلف البطولات، وذلك بفضل التقدم والتطور الذي شهدته البلاد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

تشمل الرسالة أيضًا أن الدكتور إيهاب هو ممثل الاتحاد الدولي في بطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس التي ستستضيفها مصر في الفترة من 11 إلى 18 نوفمبر 2023.

 

كما تناول اللقاء استعدادات مصر لاستضافة البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة خلال اللقاء، وهي أول بطولة للأندية تقام في البلاد، بالإضافة إلى التعاون المستقبلي مع الاتحاد الدولي.

 

الدكتور أشرف صبحي،
الدكتور أشرف صبحي،
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اتحاد الدول استضافة مصر البطولة العربية الجهود الكبيرة الدكتور عمرو الحداد

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