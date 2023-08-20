قوافل "الأحوال المدنية" تستخرج 13463 بطاقة رقم قومي في 12 محافظة

يواصل قطاع الأحوال المدنية إيفاد قوافل مُجهزة فنيًا ولوجستيًا لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، المُصدرات المُميكنة، بنطاق محافظات القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، المنوفية، الغربية، القليوبية ، قنا، كفر الشيخ، البحيرة ، المنيا ، شمال سيناء، وأسفرت تلك القوافل عن استخراج 13463 بطاقة رقم قومي، و37058 مصدرًا مميكنًا.



وقرر قطاع الأحوال المدنية استمرار عمل القوافل بالمحافظات المشار إليها، وذلك اعتبارا من يوم 19/8/2023 وذلك فى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين على تلك المناطق.



وواصل القطاع على مدار أيام الأسبوع تلقى الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فورى لهم بأماكن وجودهم على أرقام القطاع المختصرة 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، و15341 لطلبات كبار السن وذوى الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء.

تم تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها فى ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وقد أسفرت عن استخراج وتوصيل عدد 596 بطاقة رقم قومى وعدد 226 مصدرا مميكنا.

- إيفاد مأموريات لـ10 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات



كما واصل القطاع الاستجابة لالتماسات الحالات الإنسانية، المرضى وكبار السن وذوي الهمم، وإيفاد مأموريات لـ10 حالة إنسانية بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي لهم، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.



كما يواصل القطاع إيفاد مأموريات (فنية – قانونية) لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض (النوادي الرياضية) وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي لـ359 مواطن ومواطنة.



كما قام القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بإيفاد مأموريات فنية ، قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظات البحيرة ، الجيزة، القليوبية ، كفر الشيخ وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لـ 954 مواطنة.



بالإضافة إلى مواصلة استقبال الحالات الإنسانية بالمركز النموذجي لكبار السن وذوى الهمم "قادرون باختلاف" لتلبية احتياجاتهم من مصدرات القطاع حيث تم استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي لعدد 391 من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.