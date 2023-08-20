المتهم بسرقة المواتير في البساتين: "ضائقة مالية خلتني اسرق"

استمعت نيابة البساتين الجزئية، اليوم الأحد، إلى أقوال المتهم بسرقة مواتير المياه وبيعها بسعر بخس، والذي اعترف بارتكاب واقعة السرقة.

وتابع المتهم أنه يمر بضائقة مالية وغير قادر على الحياة وإعالة أطفاله، فسرق مواتير المياه من العقار الذي يسكن به ليلًا مستغل نوم السكان، وحاول بيعهم ولكن تم اكتشاف أمره.

كانت تمكنت مباحث القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص حال قيامه بعرض "عدد ومواتير مياه" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمتهم الحقيقية، وبحوزته "3 عدادات مياه ، 2 ماتور مياه".



وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في سرقة عدادات ومواتير المياه، من داخل العقارات بدائرة قسم شرطة البساتين بأسلوب "الفك"، وأن المضبوطات حيازته من متحصلات واقعة سرقة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما في مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقات.