الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تبادلوا الاتهامات.. مقتل مواطن في مشاجرة بالسويس

مقتل
مقتل

تمكنت الأجهزة الأمنية بالسويس، اليوم الأحد، من ضبط طرفى مشاجرة بالسويس، وضبط الجناة.

تبلغ لقسم شرطة عتاقة بحدوث مشاجرة أمام أحد المتاجر بدائرة القسم ووجود متوفى ومصابان، على الفور إنتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وبالفحص تبين حدوث مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 3 عمال بأحد المقاهى، توفى أحدهم إثر إصابته بجرح قطعى، وأصيب آخران بجروح وكدمات وسحجات متفرقة" .

والطرف ثانِ مالك المحل المشار إليه و3 عمال بذات المحل بسبب خلاف حول الشراء داخل المحل تبادلوا خلالها التعدى بالضرب على بعضهم ، وقام عامل من الطرف الثانى بالتعدى على أحد أفراد الطرف الأول بـ "سكين" محدثاً إصابته التى أودت بحياته.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة والآداة المستخدمة ، بمواجهتهم تبادلوا الإتهامات لذات السبب كما أقر العامل المذكور بإستخدام الأداة المضبوطة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

محل البلاغ ضبط الجناه السويس مشاجرة ضبط قسم شرطة عتاقة

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