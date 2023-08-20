جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023
ارتفعت معدلات البحث عن جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 للمواد المتبقية في امتحانات الدور الثاني والتي بدأت منذ أمس السبت 19 أغسطس 2023.
جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023
في التقرير التالي نعرض المتبقي من جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 للطلاب وتفاصيل الاستعلام عن نتيجة تظلمات امتحانات الدور الأول.
امتحان طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد في مادتي اللغة الاجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.
يستكمل الطلاب امتحاناتهم في الغد الاثنين 21 أغسطس 2023
الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 22 أغسطس 2023
الاقتصاد من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30
الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30
الأربعاء 23 أغسطس 2023
الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الخميس 24 أغسطس 2023
اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12
السبت 26 أغسطس 2023
الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الأحد 27 أغسطس 2023
الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الاثنين 28 أغسطس 2023
الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9 وحتى الساعة 12
علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) من الساعة 9 وحتى الساعة 11
الثلاثاء 29 أغسطس 2023
الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12
الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) من الساعة 9 وحتى الساعة 11
نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023
من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة لامتحانات الدور الأول خلال الساعات القادمة بعد أن انتهى الطلاب من تقديم طلبات التظلم الخميس الماضي.
ويكون الاستعلام عن نتيجة التظلم من خلال موقع تظلم التابع لوزارة التربية والتعليم الموجود هنا