ارتفعت معدلات البحث عن جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 للمواد المتبقية في امتحانات الدور الثاني والتي بدأت منذ أمس السبت 19 أغسطس 2023.

جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023

في التقرير التالي نعرض المتبقي من جدول الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 للطلاب وتفاصيل الاستعلام عن نتيجة تظلمات امتحانات الدور الأول.

امتحان طلاب الثانوية العامة اليوم الأحد في مادتي اللغة الاجنبية الثانية ومادة التربية الوطنية.

يستكمل الطلاب امتحاناتهم في الغد الاثنين 21 أغسطس 2023

الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة الفراغية) من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 22 أغسطس 2023

الاقتصاد من الساعة 9 وحتى الساعة 10.30

الإحصاء من الساعة 11 وحتى الساعة 12.30

الأربعاء 23 أغسطس 2023

الفيزياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

التاريخ من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الخميس 24 أغسطس 2023

اللغة الأجنبية الأولى من الساعة 9 وحتى الساعة 12

السبت 26 أغسطس 2023

الكيمياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الجغرافيا من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الأحد 27 أغسطس 2023

الرياضيات التطبيقية (الديناميكا) من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الاثنين 28 أغسطس 2023

الجيولوجيا والعلوم البيئية من الساعة 9 وحتى الساعة 12

علم النفس والاجتماع من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الرياضيات البحتة (التفاضل والتكامل) من الساعة 9 وحتى الساعة 11

الثلاثاء 29 أغسطس 2023

الأحياء من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الفلسفة والمنطق من الساعة 9 وحتى الساعة 12

الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) من الساعة 9 وحتى الساعة 11

نتيجة تظلمات الثانوية العامة 2023

من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة تظلمات الثانوية العامة لامتحانات الدور الأول خلال الساعات القادمة بعد أن انتهى الطلاب من تقديم طلبات التظلم الخميس الماضي.

ويكون الاستعلام عن نتيجة التظلم من خلال موقع تظلم التابع لوزارة التربية والتعليم الموجود هنا

https://tazalom.emis.gov.eg