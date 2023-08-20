كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن جدول امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 والتي انطلقت في كافة محافظات الجمهورية بالتزامن مع بداية المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023-2024 حيث تنتهي فترة تسجيل رغبات الطلاب مساء اليوم الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 وفقا لبيان مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

جدول امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023

انطلق أمس السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحانات الثانوية العامة الدور الثاني في كافة محافظات الجمهورية للطلاب الراسبين في مادتين فأقل من الشعبتين العلمية والأدبية حيث جاء جدول امتحان الدور الثاني للصف الثالث الثانوي 2023 كما يلي:-

السبت الموافق 19 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة العربية والتربية الدينية الإسلامية.

الأحد الموافق 20 أغسطس 2023 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية والتربية الدينية الوطنية.

الاثنين الموافق 21 أغسطس 2023 امتحان مادة الرياضة البحتة (الجبر والهندسة الفراغية).

الثلاثاء الموافق 22 أغسطس 2023 امتحان مادة الاقتصاد والاحصاء.

الأربعاء الموافق 23 أغسطس 2023 امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

الخميس الموافق 24 أغسطس 2023 امتحان مادة الأجنبية الأولى.

السبت الموافق 26 أغسطس 2023 امتحان مادة الكيمياء والجغرافيا.

الأحد الموافق 27 أغسطس 2023 امتحان مادة الرياضة التطبيقية (الديناميكا).

الاثنين الموافق 28 أغسطس 2023 امتحان مادة علم النفس والجيولوجيا والعلوم البيئية والرياضة البحتة (التفاضل والتكامل).

الثلاثاء الموافق 29 أغسطس 2023 امتحان مادة الأحياء والفلسفة والمنطق والرياضة التطبيقية (الاستاتيكا).

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الطلاب الذين يحق لهم دخول الامتحانات في الدور الثاني الطلاب الراسبين في مادتين أو أقل ويحصلون على نصف الدرجة أو الطلاب المتقدمين بطلب اعتذار عن دخول الامتحانات لأسباب مرضية أو قانونية وتم الموافقة عليها ويحصل الطلاب على الدرجة كاملة.

أول أيام العام الدراسي الجديد 2023-2024

اعتمدت وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024 حيث يبدأ العام الدراسي الجديد يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 لطلاب المدارس والجامعات في كافة محافظات الجمهورية وتم تحديد بداية ونهاية كل فصل دراسي.