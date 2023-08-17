قبل الامتحان بأيام.. جدول امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

3 أيام تفصلنا عن امتحانات الدور الثاني للصف الثالث الثانوي عام 2023، حيث حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مواعيد للطلاب الراسبين بالمواد بالأقسام العلمية والأدبية.

ومع اقتراب موعد الامتحانات زاد البحث من قبل العديد عبر محرك "جوجل" الشهير عن جدول الدور الثاني للثانوية العامة 2023:

جدول امتحانات الدور الثاني للعام 2023:

السبت 19 أغسطس: امتحان مادتي اللغة العربية والتربية الدينية.

الأحد 20 أغسطس: امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.

الاثنين 21 أغسطس: امتحان مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.

الثلاثاء 22 أغسطس: امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.

الأربعاء 23 أغسطس: امتحان مادتي الفيزياء والتاريخ.

الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.

السبت 26 أغسطس: امتحان مادة الكيمياء، ومادة الجغرافيا.

الأحد 27 أغسطس: امتحان الديناميكا.

الاثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية، والتفاضل والتكامل، وعلم النفس والاجتماع.

الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.

امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2023

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى حددت لطلاب الثانوية العامة المسموح لهم دخول امتحانات الدور الثاني، كما أوضحت أنه يحق لمن رسب فى امتحان الدور الأول في مادتين فأقل وهؤلاء الطلاب يحصلون على درجة النجاح فقط دخول امتحان الدور الثانى.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يسمح للطالب الذى أجل امتحان الدور الأول لأسباب قانونية دخول امتحان الدور الثانى، ويعدوا من الذين يسمح لهم بالحصول على الدرجة كاملة للمادة وهم من قاموا بتأجيل امتحان الدور الأول في جميع المواد؛ بسبب عذر قانوني أو لعذر مرضى، وكان اعتمد وزير التعليم امتحانات الدور الثاني ملاحق بدء من يوم السبت القادم الموافق 19 من شهر أغسطس الجاري وتستمر حتي يوم الثلاثاء الموافق 29 أغسطس.