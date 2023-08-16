الأربعاء 16 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تحذير مهم من جامعة بنها الأهلية لطلاب الثانوية العامة المتقدمين للعام الجديد

جامعة أهلية
جامعة أهلية

أعلنت جامعة بنها الأهلية عن إعادة فتح باب التقديم الإلكتروني للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية للعام الأكاديمي 2023-2024.

وقالت فى بيان صحفى لها: جامعة بنها الأهلية ترحب بأبنائنا طلاب الثانوية العامة من خلال التقديم عبر موقع الجامعة على الإنترنت على الرابط التالي: 
🔗 https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58

 
وذلك للالتحاق بكليات جامعة بنها الأهلية وهي:
1- كلية الطب البشري.
2- كلية طب الأسنان.
3- كلية العلاج الطبيعي.
4- كلية الهندسة.
5- كلية علوم الحاسب.
6- كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال.

وقالت الجامعة في بيان لها: "سيكون التعامل فقط من خلال هذا الرابط وموقع الجامعة على الانترنت، ولن يسمح بتقديم طلبات باليد إطلاقًا وتم فتح الرابط اليوم الثلاثاء 15 أغسطس الساعة 2 ظهرًا على أن يتم غلق باب التقديم يوم الجمعة 18 أغسطس الساعة 12 ظهرًا، و في حالة القيام بالتسجيل الإلكتروني من قبل فلا يتم التسجيل مرة أخرى. 
 

وأضافت الجامعة: "سيتم إرسال بريد إلكتروني للطلاب المرشحين مبدئياً خلال الأسبوع المقبل وذلك لفحص أصول الأوراق المقدمة مع العلم بأن محتوى الإيميل يعتبر لاغياً بعد مضي 48 ساعة من تاريخ إرساله، ويرجى متابعة موقعنا أولًا بأول وسوف نوافيكم بآخر المستجدات.
للتسجيل الدخول على الرابط التالي:
🔗 https://forms.gle/1XTAYZAqjE8BPMK58


لمعرفة المزيد عن الكليات والبرامج والمصروفات برجاء زيارة موقع الجامعة: 
 https://bnu.edu.eg/


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وكان قد وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بإعلان قوائم مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة في جمهورية مصر العربية؛ لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة.

وتشمل هذه القائمة المؤسسات التعليمية المُعتمدة من الوزارة: (الجامعات الحكومية، الجامعات الخاصة، الجامعات الأهلية، الجامعات التكنولوجية، أفرع الجامعات الأجنبية، جامعات باتفاقيات دولية، جامعات باتفاقيات إطارية، جامعات بقوانين خاصة، أكاديميات حكومية، الكليات التكنولوجية، المعاهد).

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