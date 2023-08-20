صفحات الغش الإلكترونى تتداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية الدور الثانى للثانوية العامة
تداولت صفحات الغش الإلكتروني، صفحات من امتحان اللغة الأجنبية الثانية، تزعم أنه الامتحان الذي يؤديه طلاب الثانوية العامة في ثاني امتحانات الدور الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023.
بدأ صباح اليوم، طلاب الثانوية العامة 2022/2023 دور ثانٍ، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يؤدون في اللجنة الثانية امتحان مادة التربية الوطنية، في ثاني أيام انطلاق امتحانات الدور الثاني.
وانطلقت امتحانات الثانوية العامة 2022/2023 دور ثانٍ أمس السبت 19 أغسطس وتستمر حتى يوم 29 أغسطس الجاري.
جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 للدور الثاني:
-الأحد 20 أغسطس: اللغة الأجنبية الثانية والتربية الوطنية.
- الإثنين 21 أغسطس: الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية.
- الثلاثاء 22 أغسطس: الاقتصاد والإحصاء.
-الأربعاء 23 أغسطس: الفيزياء والتاريخ.
- الخميس 24 أغسطس: اللغة الأجنبية الأولى.
-السبت 26 أغسطس: الكيمياء والجغرافيا.
-الأحد 27 أغسطس: الديناميكا.
- الإثنين 28 أغسطس: الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع.
- الثلاثاء 29 أغسطس: الأحياء والفلسفة والمنطق والاستاتيكا.