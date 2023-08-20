الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المشروعات والمنشآت الجديدة

رئيس جامعة بنها يتفقد
رئيس جامعة بنها يتفقد عددًا من المشروعات والمنشآت الجديدة

أجرى الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بعمل رئيس جامعة بنها، جولة تفقدية لعدد من المنشآت الجديدة بكفر سعد، للاطلاع على نسبه الإنجاز في هذه المشروعات.


وشملت الجولة تفقد أعمال التوسعة والتطوير في الأسبقية الثانية من أعمال مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة طبقًا لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها، بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية، حيث تجرى زيادة عدد النقاط من 648 نقطة إلى 5 آلاف نقطة لخدمة طلاب الجامعة.


كما تفقد مشروع إنشاء مبنى المعامل المركزية بكفرسعد، والمكون من أرضى و5 أدوار بمساحة 10 آلاف متر مربع، لخدمة طلاب الكليات العملية بالجامعة.


كما شملت الجولة تفقد مركز التدريب والإبداع الرقمي بجامعة بنها، والذى تم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات ليكون ملتقى لتبادل الخبرات بين الشباب، وتدريبهم على مختلف تخصصات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع تنفيذ برامج تدريب لرعاية الإبداع.


وخلال الجولة تفقد القائم بعمل رئيس الجامعة عددًا من مخازن الجامعة والمستشفيات الجامعية الموجودة بكفرسعد، كما تفقد أعمال الصيانة بورش كلية الفنون التطبيقية رافقه خلالها الدكتور عبدالمؤمن شمس القرنفلى عميد الكلية، مشددًا على أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة قبل بدء العام الدراسي الجديد.


وخلال الجولة شدد الدكتور ناصر الجيزاوي على أهمية الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة، مع مراعاة شروط السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أهمية استغلال كل منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل وإزالة أي معوقات لتشغيلها، كونها جزءًا من استثمارات الجامعة.

الدكتور ناصر الجيزاوى المنشآت الجديدة رئيس جامعة بنها منشآت جامعة بنها المشروعات الجديدة بجامعة بنها

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