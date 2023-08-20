الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سابنى غضبانة وراح يصيف مع صديقته".. سيدة تخلع زوجها بمحكمة الأسرة

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

"تربطه علاقة صداقة قوية منذ الطفولة بجارته ويحكي لها كل تفاصيل حياتنا" بهذه الكلمات بدأت “نسمة.ح” دعواها التي تقدمت بها بمحكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة والتي تحمل رقم ٥٨٢١ لسنة ٢٠٢٣. 


وقالت نسمة في دعواها: تزوجته زواجًا تقليديًا جدًا فتقدم لخطبتي عن طريق زوجة شقيقه الأكبر وعندما سأل  والدى الجميع عنه أشادوا بأخلاقه العالية وتمت الزيجة دون أى مشاكل. 


وتابعت الزوجة: بعد الزواج مباشرة أخبرنى بأن هناك ضيفة عزيزة على قلبه ولا بد من استقبالها أفضل استقبال وطلب منى تجهيز أفضل طعام موجود بالمنزل، جهزت ما طلبه منى، وفور وصولها تفاجئت بأنها جارته بمنزلهم القديم وتربطهما صداقة قوية لدرجة أنها تعلم عنه كثيرًا من الأمور لا أعلمها أنا عنه، حاولت بكل الطرق أخفى ملامح غضبي من هزارها الكثير معه أمامى دون خجل، وبعد مغادرتها طلبت منه وضع حد لهذه العلاقة لأننى لا أقبل وجود شريكة لى فيه، فوعدنى بأنه سيضع حدودًا، كما اتفقنا، لكن هذا لم يحدث.


وأضافت نسمة: استمرينا فى مشاكل كثيرة بسبب اتصالاتها الكثيرة وتواصلها الكثير معه دون أى مبرر وتفاصيل حياتنا الخاصة التى تعلمها منه، حتى بعد إنجاب ابننا، قام بأخذ الطفل وعمره لم يتم الأسبوعين دون علمى وذهب لها لتشاهده.

 

واستكملت: "بالإضافة إلى أمور كثيرة فأثناء وفاة والده حضرت وظلت تحتضنه أمام الجميع وتهديه وظلت معهم لمدة ٣ أيام حتى لاحظ الجميع بأنه تربطهما علاقة فأخيرًا خيرته بيني أنا وابنه وبينها، فكان رده “لا أستطيع الاستغناء عنكما الثلاثة، وأنا لم أستطع تحمل هذا الوضع ولذلك تركت منزل الزوجية وبعد غياب شهرين لم يسأل مطلقا عني وعن ابنه وعلمت بأنه ذهب معها لقضاء العطلة الصيفية في الإسكندرية، لذلك قررت اللجوء لمحكمة الأسرة لرفع دعوى خلع ضده”.

الاسرة الزوجية القاهرة الجديدة تخلع زوجها دعوى خلع

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