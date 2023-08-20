الأحد 20 أغسطس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

علماء قانون يحضرون حجة دستورية لحظر ترشح ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية

دونالد ترامب
دونالد ترامب

يعمل علماء القانون الأمريكيين، لورانس ترايب والقاضي الفيدرالي السابق المحافظ مايكل لوتيج، على تحضير حجة دستورية بضرورة حظر ترشح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لانتخابات الرئاسة المقبلة في عام 2024، والتي سبق وأعلن ترشحه لها.

حظر ترشح ترامب للرئاسة الامريكية

وأفاد كلاً من لوتيج وترايب في مقابلة مع شبكة "CNN" الأمريكية، بأن قضية تورط ترامب في محاولة تغيير نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، يضعه بشكل مباشر ووفقًا للقانون والدستور الأمريكي، في نطاق بند عدم الأهلية، وبالتالي فهو غير مؤهل لشغل منصب الرئيس مرة أخرى.

واعتبر لوتيج وترايب، قضية تورط وتلاعب ترامب في نتائج انتخابات 2020، بأنها ضخمة، وأهم قضية دستورية في العصر، مشيرين إلى أن حجتهم الدستورية التي يعملون عليها الآن لها جذورها في المعنى الفعلي للدستور.

ووفقًا لـ "CNN"، فإن عالمي القانون يعتمدان في رؤيتهم وحجتهم الدستورية على قراءة لجزء من التعديل الرابع عشر للدستور، وهي مادة تعود لفترة ما بعد الحرب الأهلية، والتي تستبعد من أي منصب مستقبلي أي شخص سبق وتولى منصبًا عامًا تحت القسم وشارك في تمرد أو عصيان أو قدم مساعدة أو راحة لأعداء الحكومة، وفقًا للدستور الأمريكي.

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كيف يرى الأمريكيون لائحة اتهام ترامب

وأظهر استطلاع رأي حديث أن أغلبية الأمريكيين يعتقدون أن لائحة اتهام الرئيس السابق دونالد ترامب، بمحاولة قلب نتيجة انتخابات ٢٠٢٠ بولاية جورجيا، أكثر خطورة من الاتهامات الأخرى التي تم توجيهها له في وقت سابق من العام.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة "أي بي سي نيوز" بمشاركة مؤسسة "إبسوس" للدراسات والأبحاث، أنه في الأسبوع الذي اتُهم فيه الرئيس السابق دونالد ترامب للمرة الرابعة، قالت أغلبية (63٪) من الأمريكيين، إن التهم التي وافقت عليها هيئة محلفين كبرى في جورجيا، تتعلق بجهود لإلغاء نتائج انتخابات 2020 في الولاية، خطيرة.

وقال التقرير إن ترامب يؤكد أنه لم يرتكب أي خطأ وزعم أن القضايا الأربع المرفوعة ضده ذات دوافع سياسية وغير أمريكية، وهو ما ينفيه المدعون، ودفع ببراءته من لوائح الاتهام الثلاث السابقة التي وجهت إليه، لكنه لم يمثل بعد أمام محكمة في جورجيا.

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