قطاعات الرى ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار والسيول بعدة محافظات

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في قطاع المياه الجوفية، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الأمطار الغزيرة والسيول التى تسقط على عدة مناطق في جنوب سيناء والبحر الأحمر وبعض محافظات الصعيد، وذلك بهدف حماية الممتلكات العامة والخاصة والطرق الرئيسية والمنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء.



تطهير وصيانة مخرات السيول لاستقبال المياه

فى الإطار ذاته، تفقدت المهندسة سحر أبوحمدة علي مدير المكتب الفني بالإدارة العامة لصيانة المجارى المائية بالوجه القبلى، الأحد، الأعمال الجارية لتنفيذ خطة تطهير وصيانة مخرات السيول فى زمام الإدارة العامة لري شرق المنيا، ومنها مخر سيل المنطقة الصناعية الشمالى، ومخر سيل النويرات، ووادى الشيخ تمى الشمالى، وذلك لإزالة أية مخلفات وقمامة أو رمال تعيق سريان مياه السيول والأمطار الغزيرة في المخرات، وذلك حماية للمناطق السكنية المحيطة.

مياه السيول والامطار الغزيرة

كما تتابع وزارة الموارد المائية والري، الأحد، استكمال مشروعات الحماية من السيول، ومنها تنفيذ أربعة مشروعات للحماية من أخطار السيول بمحافظة الجيزة، تتضمن بحيرات وحواجز وسدود إعاقة وأحواض تهدئة لاستقبال المياه والحد من خطورتها.

من جانبه أكد المهندس محمد غانم المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري، أنه يتم تنفيذ خطة أعمال متكاملة للحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار والاستفادة من المياه الناتجة عنها.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري لـ"الدستور"، أن المشروعات المنفذة تتضمن إنشاء سدود إعاقة وحوائط توجيه وبحيرات صناعية لاستقبال مياه الأمطار، لافتًا إلى وضع خطة من أجل التعامل بكفاءة مع أية عواصف أو سيول خلال الفترة الحالية وأيضًا توفير سبل الحماية اللازمة لجميع للمواطنين والمنشآت العامة والخاصة والطرق الرئيسية.