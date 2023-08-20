الأحد 20 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوات الإنقاذ النهرى تكثف جهودها لانتشال جثمان غريق بترعة مشروع ناصر بالإسكندرية

غرق
غرق

تكثف قوات الإنقاذ النهري التابعة لمديرية أمن الإسكندرية جهودها في البحث عن جثمان شاب لقي مصرعه غرقًا بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 غرب المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة بالتحقيقات.

وقد تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بغرق شاب في العقد الرابع من العمر بترعة مشروع ناصر أمام قرية 21 بغرب المحافظة.

وفورًا، انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط المباحث رفقة قوات الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف إلى موقع الحادث، لاتخاذ الإجراءات اللازمة في الواقعة.

وبعد المعاينة والفحص، تبين غرق شاب يدعى أحمد عبدالكريم، 35 سنة، في مشروع ناصر أمام قرية 21. وعلى الفور، وجهت الدعوة للمشاركة من غواصين الخير وخاصة غواصين الخير في محافظتي الإسكندرية والبحيرة إلى موقع الحادث، لبدء رحلة البحث عن الجثمان، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإخطار النيابة بالتحقيقات.

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