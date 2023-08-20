النائب عمرو عكاشة: حديث الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية رسالة طمأنة للمواطنين

أكد النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام طلاب الأكاديمية العسكرية أثناء زيارته لها، حمل رسالة طمأنة للمواطنين لأنه يتسم بالصراحة والوضوح ونقل الحقائق للمواطنين .

وأوضح "عكاشة" في تصريحات صحفية له، أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين وتوفير كافة احتياجاتهم الأساسية، علاوة على توفير السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي بإيجاد حلول نهائية للأزمة الاقتصادية، يمثل أعباء إضافية على الحكومة لإيجاد حلول سريعة وغير تقليدية، لمواجهة تداعيات الأزمة العالمية.

- الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين

ولفت النائب عمرو عكاشة، إلى أن الرئيس السيسي حريص كل الحرص على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين، وإيجاد حلول للأزمات التي تواجه الاقتصاد المصري، وذلك عبر برامج يجرى تنفيذها تراعي في المقام الأول المواطنين أصحاب الظروف الصعبة.

وتابع عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية في تطور مستمر وذلك بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يسعى إلى تطوير البنية التحتية، ومواكبة التطور التكنولوجي في كافة المجالات والعمل على تطوير المناطق التاريخية وعلى رأسها القاهرة التاريخية علاوة على بناء مدن جديدة تتواكب مع التطور العالمي.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أكد خلال لقائه بطلبة الأكاديمية العسكرية، أن الحكومة تعمل على مجموعة من الإجراءات لتخفيف الإجراءات من آثار الأزمة الاقتصادية، ومصر قادرة دائما على تحقيق التوازن فى علاقتها الخارجية، متابعا تحسين الوضع الاقتصادي يساهم فى إدارة أفضل للسياسة الخارجية.. ونعمل على توفير العملة الصعبة، ولن نتوقف عن توفير احتياجاتنا من السلع".