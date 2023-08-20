إصابة 3 فى مشاجرة بمركز ناصر فى بنى سويف

أصيب 3 من أسرة واحدة «أب ونجلاه» بإصابات متنوعة، إثر نشوب مشاجرة بالأيدي مع آخرين بالقرب من سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر شمال محافظة بني سويف، ونقلوا بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة أب ونجليه خلال مشاجرة مع آخرين بمنطقة سوق المواشي بدائرة مركز شرطة ناصر، وتم التوجيه بسرعة انتقال قوة أمنية وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة وضبط طرفي المشاجرة.

وعلى الفور دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ، وجرى إخلاء المصابين ونقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي.

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين وهم: «هشام. ه. ج»، 11 عامًا، اشتباه كسر بالقدم اليمنى، «هاني. ج. ع»، 43 عامًا، مصابًا باشتباه كسر بالذراع اليسرى، «محمد. ه. ج»، 20 عامًا، مصابًا بجرح قطى بالرأس 3 سم وسحجات بالجسم، وجري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى، وتحرر المحضر اللازم، وجار اتخاذ كل الإجراءات القانونية المتبعة.