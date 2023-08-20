18 سبتمبر.. الحكم فى 3 طلبات رد المحكمة فى اتهام مرتضى منصور بسب الخطيب

حجزت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الأحد، 3 طلبات رد من المستشار مرتضى منصور لثلاث دوائر قضائية بالمحكمة لجلسة 18 ستمبر للحكم، في اتهامه بسب وقذف محمود الخطيب.



فنظرت الدائرة الثانية مدني مستأنف بالمحكمة في القضايا أرقام 1208-1228-1239 والمرفوعين من محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي ومحمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة وأحمد شوبير، وآخرين نسبوا للمتهم مرتضى منصور التعدي عليهم بالسب والقذف وخدش سمعة العائلات ونشر أخبار كاذبة والإزعاج بطريق أجهزة الاتصالات.



يذكر أن المتهم سبق ورد قضاة المحكمة في قضية أخرى وقيد طلب الرد برقم 2 في القضية رقم 2825 لسنة 2022 جنح اقتصادية وقضى برفض طلب الرد وتغريمه 12 ألف جنيه ولم يكتفِ بذلك لعرقلة سير العدالة وأقام دعوى مخاصمة لقضاة ذات الدائرة وقضى برفض الدعوى.