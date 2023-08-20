"التعليم" تحدد مواعيد امتحانات الطلاب المتخلفين عن أداء اختبارات القبول بمدارس stem

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مواعيد امتحانات الطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين "stem".

ونص الخطاب كالتالي: إيماء إلى تعليمات وإجراءات اختبارات القبول بمدارس المتفوقين المعتمدة من وزير التعليم، والتي تسمح للطلاب الذين حالت ظروفهم دون أداء اختبارات القبول بمدارس المتفوقين في المواعيد المخصصة لهم، وكذلك الطلاب الذين تعرضوا لمشكلات فنية أثناء أداء الامتحانات الخاصة بهم، فقد تقرر تحديد مواعيد أداء امتحانات التخلفات على النحو التالي:

يوم الإثنين ۲۰۲۳/۸/۲۱ (stem بنين- وبنات).

يوم الثلاثاء ۲۰۲۳/۸/۲۲ (stem بنين- وبنات).

يوم الأربعاء ۲۰۲۳/۸/٢٣م (الطلاب المتقدمين لمدرسة عين شمس).

وشدد الخطاب: يتم امتحان هؤلاء الطلاب في نفس اللجان التي تم إعلانها في رقم الجلوس الخاص بالطلاب المعلن على موقع الوزارة، على أن يتم التواصل مع الطلاب المسجل لهم مشكلات فنية لإخطارهم بمواعيد الامتحانات.